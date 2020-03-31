Ермак о покупке Mercedes-Benz в разгар эпидемии коронавируса: Это совпадение / Фото: Депо

https://racurs.ua/n136045-ermak-o-svoem-novom-mercedes-ya-chestnyy-chelovek-pokupka-prosto-sovpala-s-etimi-sobytiyami.html

Ракурс

Андрей Ермак, глава Офиса президента, сегодня во время онлайн-брифинга для СМИ прокомментировал покупку нового Mercedes-Benz за 2,9 млн грн в разгар эпидемии коронавируса. По словам чиновника, он давно планировал приобрести новый автомобиль.

Давно хотел сменить авто. Я продал свой старый автомобиль и купил новый. И это совпало с этими событиями в нашей стране, — заявил Ермак.

Чиновник добавил, что информация обо всех его активах зафиксирована в декларации.

Все что касается финансов — все есть в декларации. Она открыта. Все есть. При этом я отказался от служебного авто и государственной охраны. Она мне не нужна (Ермак об охране — ред.). Я честный человек, который готов честно смотреть в глаза любому гражданину Украины, — резюмировал глава Офиса президента Владимира Зеленского.

Напомним, недавно Ермак задекларировал покупку автомобиля Mercedes-Benz. 11 марта он приобрел Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long (2019 выпуска) за 2,97 млн грн. В феврале, спустя несколько дней после назначения Ермака главой ОП, «Ракурс» сообщал, что в его декларации указывались доходы 255 тыс. грн. У Ермака также есть квартира в Киеве и авто Toyota Camry.