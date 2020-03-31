Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Коронавирус в Украине продолжает забирать жизни. В Луцке посмертно у врача-гинеколога областной больницы был подтвержден коронавирус. Первоначально считали, что врач умер от болезни сердца и лишь после того, как тело было отдано родственникам для захоронения, пришел положительный результат на коронавирус.

В больнице утверждают, что умерший врач последние десять дней находился в отпуске. Несколько дней назад с пневмонией он попал в инфекционную больницу. Изначально экспресс-тест показал отрицательный результат. После этого анализы мужчины отправили в лабораторию и обнаружили коронавирус, сообщает ТСН.

В Ивано-Франковске во время родов умерла женщина, у которой были подозрения на коронавирус. У роженицы на 36-й неделе беременности диагностировали гипертонию и ожирение. В реанимацию женщина попала 10 марта с высоким давлением, но без симптомов коронавируса.

А 29 марта у пациентки резко повысилась температура до 39 градусов. Только после этого женщина призналась врачам, что недавно вернулась из Польши.

Роженица была изолирована, а спустя несколько часов у нее начались роды. Женщина родила ребенка, который сразу был помещен в реанимацию. После родов у женщины резко ухудшилось самочувствие и она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. К сожалению, спасти пациентку не удалось.

В Ровенской области зафиксировали третью смерть от коронавируса. Женщина была доставлена в медучреждение в крайне тяжелом состоянии поздним вечером 29 марта. В 3.00 30 марта пациентка скончалась после безуспешных попыток врачей спасти ей жизнь.

Было установлено, что умершая женщина не только занималась самолечением, но и во время болезни посещала соседей и родственников. Устанавливается круг лиц, которые контактировали с умершей.

В больницу также поступил внук умершей женщины, его экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Как ранее писал «Ракурс», в Киеве начали тестировать на коронавирус всех пациентов с воспалением легких, а также открыли отдельный мониторинговый центр за соблюдением гражданами самоизоляции.