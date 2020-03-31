Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136044-koronavirus-u-lucku-pomer-likar-ginekolog-v-ivano-frankivsku-porodillya-z-pidozrou-na-covid-19.html

Ракурс

Коронавірус в Україні продовжує забирати життя. У Луцьку посмертно був підтверджений коронавірус у лікаря-гінеколога обласної лікарні. Спочатку вважали, що лікар помер від хвороби серця і лише після того, як тіло було віддано родичам для поховання, прийшов позитивний результат на коронавірус.

У лікарні стверджують, що померлий лікар останні десять днів перебував у відпустці. Кілька днів тому з пневмонією він потрапив до інфекційної лікарні. Спочатку експрес-тест показав негативний результат. Після цього аналізи чоловіка відправили до лабораторії і виявили коронавірус, повідомляє ТСН.

В Івано-Франківську під час пологів померла жінка, у якої були підозри на коронавірус. У породіллі на 36-му тижні вагітності діагностували гіпертонію і ожиріння. В реанімацію жінка потрапила 10 березня з високим тиском, але без симптомів коронавірусу.

А 29 березня у пацієнтки різко підвищилася температура до 39 градусів. Тільки після цього жінка зізналася лікарям, що нещодавно повернулася із Польщі.

Породілля була ізольована, а через кілька годин у неї почалися пологи. Жінка народила дитину, яка відразу була поміщена в реанімацію. Після пологів у жінки різко погіршилося самопочуття і вона була підключена до апарату штучної вентиляції легенів. На жаль, врятувати пацієнтку не вдалося.

У Рівненській області зафіксували третю смерть від коронавірусу. Жінка була доставлена ​​до медустанови в украй важкому стані пізно увечері 29 березня. О 3.00 30 березня пацієнтка померла після безуспішних спроб лікарів врятувати їй життя.

Було встановлено, що померла жінка не тільки займалася самолікуванням, а й під час хвороби відвідувала сусідів і родичів. Встановлюється коло осіб, які контактували з померлою.

До лікарні також був доставлений онук померлої жінки, його експрес-тест на коронавірус показав негативний результат.

Як раніше писав «Ракурс», у Києві почали тестувати на коронавірус усіх пацієнтів із запаленням легенів, а також відкрили окремий моніторинговий центр за дотриманням громадянами самоізоляції.