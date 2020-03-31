Єрмак назвав відео зі своїм братом спланованою акцією

https://racurs.ua/ua/n136047-iermak-pro-video-z-yogo-bratom-cu-splanovanu-akciu-budut-pokazovo-rozsliduvaty.html

Ракурс

«Плівки Єрмака» — відеозаписи, на яких нібито брат глави Офісу президента Денис Єрмак продає посади до держустанов — продовжують обговорювати вже декілька днів. Сьогодні коментар з приводу цієї ситуації дав й сам глава офісу Зеленського Андрій Єрмак.

Єрмак зазначив, що після появи плівок, «на яких начебто присутній його брат Денис Єрмак», він звернувся до Державного бюро розслідувань та Служби безпеки. Про це він розповів під час онлайн-брифінгу у вівторок, 31 березня.

За його словами, розслідування буде проводитися правоохоронними органами, але якщо долучаться інші органи — «він тільки за». Єрмак також додав, що «це не буде як з Гончаруком», маючи на увазі те, що винні у скандалі з «плівками Гончарука» досі не знайдені. За його словами, це буде показове розслідування.

Це стане прикладом, як сьогодні вони працюють не на замовлення якихось олігархів, а працюють для захисту наших громадян, — зазначив він.

Глава Офісу президента додав, що ці відеозаписи з’явилися напередодні позачергового засідання Верховної Ради не просто так.

Моя особиста думка полягає у наступному. Я розглядаю появу цих плівок у неділю, за день до голосування у Раді (щодо «антиколомойського» закону та відкриття ринку землі — ред.), ви бачили, що було у парламенті. Як розумні люди, ви розумієте, хто як діяв; хто робив усе, щоб цього не відбулося; робили усе, щоб Україна опинилася на порозі дефолту. Цей пан, який називає себе Гео Лерос. Його справжнє прізвище — громадянин України Корехіан Георг Багратович. Я вважаю, що він є інструментом, який використовують люди, які сьогодні борються не тільки зі мною, а й з українською владою та командою президента, — розповів Єрмак.

Він також зазначив, що у нього з Леросом був конфлікт, адже народний депутат нібито намагався призначити якусь людину на посаду заступника міністра в одному з міністерств. А він це зупинив і «після цього у пана Лероса до нього відповідне ставлення».

Я вважаю, що це була спланована акція — як по методичці вони працюють, — додав він.

Раніше Гео Лерос, народний депутат із фракції «Слуга народу», котрий нещодавно оприлюднив так звані «плівки Єрмака», назвав ціну, за яку в корупційний спосіб можна «придбати» посаду очільника Тернопільської облдержадміністрації.