Лерос оприлюднив новий пакет документів і відео про брата Єрмака. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n136063-superechka-kompromatamy-nabyraie-obertiv-leros-opryludnyv-novyy-paket-dokumentiv-ta-video-pro.html

Ракурс

«Плівки Єрмака» — скандал, пов’язаний з братом глави Офісу президента Денисом Єрмаком — набирає обертів. Народний депутат від фракції «Слуга народу» Гео Лерос опублікував новий пакет документів і відео, які нібито підтверджують причетність Дениса Єрмака до продажу посад у державних органах.

Йдеться про призначення на посаду президента НАЕК «Енергоатом» Володимира Купчака. За його словами, посаду Купчака лобіював саме Єрмак. Про це Гео Лерос написав на своїй сторінці в Facebook, прикріпивши відповідні документи і відео.

Зокрема, нардеп опублікував звернення Дениса Єрмака до тодішнього прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, у якому пояснюється, чому Купчака потрібно призначити президентом «Енергоатому». У документі наголошується, що ядерна сфера України перебуває в кризовому стані, а це впливає на національну безпеку. Тому в НАЕК «Енергоатом» потрібно терміново змінити керівництво і ліквідувати корупційні схеми. І впорається з цим, на думку Єрмака, саме Купчак. Саме його він пропонує призначити на посаду президента «Енергоатому».

Також Лерос опублікував ще одне відео, у якому «люди, пов’язані з Денисом, обговорюють, як візьмуть з Купчака за посаду 5 (схоже, що мільйонів)». На відео один з чоловіків говорить, що «Купчака йому давала дуже важлива професор».

Я не думаю, що з Купчаком треба піднімати це питання (про гроші — ред.), Тому що виникне недовіра з тіткою, а я цього дуже не хочу, — каже один із співрозмовників на відео.

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

До речі, є інформація, що Купчака збираються зараз призначити віце-президентом «Енергоатому», тому що у нього недостатньо профільного стажу, — додав Лерос.

Нагадаємо, раніше в мережі опублікували запис розмови, на якій чутно, як у представників Дениса Єрмака — Сергія Шумського та Дмитра Штанька — невідомі люди вимагають повернути гроші, які брат глави офісу Зеленського взяв за призначення на посаду, але не виконав своєї обіцянки.