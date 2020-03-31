Брат Єрмака продавав людям посади, на які вони не потрапляли. Фото: Фейсбук Н. Седлецької

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«Плівки Єрмака» — відеозаписи, на яких нібито брат глави Офісу президента Денис Єрмак продає посади у держустановах — обростають новими фактами. У мережі опублікований запис розмови, на якому чутно, як у представників Єрмака Сергія Шумського та Дмитра Штанька невідомі люди вимагають повернути гроші, які брат глави офісу Зеленського взяв за призначення на посаду, але не виконав своєї обіцянки.

Зазначається, що йдеться про призначення Павла Тимченко до Адміністрації морських портів України. У розмові він згадується як «Паша порт». З розмови стає зрозуміло, що представники Тимченко зв’язалися з Шумським і Штанько і зажадали повернути взяті у них гроші, адже обіцянка Єрмака про призначення на посаду не була виконана. Відповідний запис опублікований у Telegram-каналі «д'Ермак».

У розмові йдеться про суму 1,5 млн, але не уточнюється — гривень або доларів. Один зі співрозмовників вимагає у другого повернути ці гроші, на що він відповідає, що у нього їх немає. На зустрічне запитання: «У кого гроші?» друга людина відповіла: «У Дениса. Денис Єрмак. Треба влаштувати зустріч? Я влаштую».

Також в ході бесіди стає зрозуміло, що до Дениса Єрмака намагаються додзвонитися, проте він не бере слухавку. Співрозмовники розглядали варіант поїхати до нього додому, проте вирішили цього не робити, тому що там «мама-тато, натиснуть тривожну кнопку і все».

Під час розмови представники Тимченка декілька разів зажадали повернути взяті гроші, проте Шумський та Штанько, посилаючись на слова Єрмака, запевняли, що варто почекати ще декілька днів і ситуація вирішиться. На що їм відповіли, що гроші потрібні сьогодні і «слухати від Дениса, що він у мене нічого не брав» вони не хочуть.

Нагадаємо, раніше глава Офісу Андрій Єрмак заявив, що опубліковані відео з його братом — спланована акція, яка буде публічно розслідувана.