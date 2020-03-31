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Коронавірус у Росії підхопив лікар, з яким зустрічався Путін
Коронавірус у Росії підхопив лікар, з яким зустрічався Путін (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n136052-koronavirus-u-rosiyi-pidhopyv-likar-z-yakym-zustrichavsya-putin-foto.htmlРакурс
Коронавірус у Росії діагностували у головлікаря інфекційної лікарні в московському районі Комунарка, з яким рівно тиждень тому зустрічався президент Росії Володимир Путін.
Інфікований лікар Денис Проценко нібито добре почувається і навіть продовжує працювати в умовах додаткових заходів безпеки. Про це він сам повідомив у Facebook.
Представник Кремля Дмитро Пєсков вже відреагував на інформацію про позитивний коронавірус-статус Проценка, з яким близько контактував Путін.
Президент регулярно тестується на коронавірус, все нормально, — заявив спікер Путіна.
Раніше ж Пєсков заявляв, що під час візиту Путіна до вказаної лікарні головлікар навіть не знав про його приїзд, «поки не зіштовхнувся з президентом лицем до лиця».
Судячи з фото, зроблених 24 березня в лікарні, Путін і Проценко віталися за руку і сиділи поруч на нараді. При цьому на них не було ні захисних масок, ні рукавичок.
Московська інфекційна лікарні в Комунарці з початком пандемії коронавірусу була пристосована до лікування пацієнтів із COVID-19. Путін відвідав її 24 березня. Під час його зустрічі з головним лікарем Проценком обговорювалася можливість повторення в Росії «італійського сценарію» епідемії. Лікар тоді заявляв, що в Москві зафіксовано високий рівень поширення захворювання.
Як відомо, Путін перебуває у зоні ризику в свої 67 років. Коронавірусна інфекція вважається найнебезпечнішою саме для людей похилого віку.
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