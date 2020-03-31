Коронавирус в России подхватил главврач больницы, встречавшийся с Путиным (ФОТО)

Коронавирус в России подхватил главврач больницы, встречавшийся с Путиным

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Ракурс

Коронавирус в России диагностировали у главврача инфекционной больницы в московском районе Коммунарка, с которым ровно неделю назад встречался президент России Владимир Путин.

Инфицированный врач Денис Проценко якобы хорошо себя чувствует и даже продолжает работать в условиях дополнительных мер безопасности. Об этом он сам сообщил в Facebook.

Представитель Кремля Дмитрий Песков уже отреагировал на информацию о позитивном коронавирус-статусе Проценко, с которым близко контактировал Путин.

Президент регулярно тестируется на коронавирус, все нормально, — заявил спикер Путина.

Ранее же Песков заявлял, что во время визита Путина в указанную больницу главврач даже не знал о его приезде, «пока не столкнулся с президентом лицом к лицу».

Судя по фото, сделанным 24 марта в больнице, Путин и Проценко здоровались за руку и сидели рядом на совещании. При этом на них не было ни защитных масок, ни перчаток.

Московская инфекционная больнице в Коммунарке с началом пандемии коронавируса была приспособлена для лечения пациентов с COVID-19. Путин посетил ее 24 марта. Во время его встречи с главврачом Проценко обсуждалась возможность повторения в России «итальянского сценария» эпидемии. Врач тогда заявлял, что в Москве зафиксирован высокий уровень распространения заболевания.

Как известно, Путин находится в зоне риска в свои 67 лет. Коронавирусная инфекция считается самой опасной именно для людей пожилого возраста.