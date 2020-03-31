Принц Уильям 18 месяцев работал пилотом санитарной авиации, фото: Daily Mail

https://racurs.ua/n136051-epidemiya-koronavirusa-britanskiy-princ-hochet-vernutsya-v-sanitarnuu-aviaciu.html

Ракурс

Британский принц Уильям рассматривает возможность вернуться в санитарную авиацию, чтобы бороться с коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом 37-летний принц признался, когда в начале марта посетил колл-центр Национальной службы здравоохранения Англии в боро Кройдон (южный Лондон). Также он заявил о таких планах в одном из частных разговоров. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на информированный источник.

В течение 18 месяцев, с 2015 по 2017 годы Уильям работал пилотом Восточно-Английской санитарной авиации.

Однако обязанности действующего старшего члена королевской семьи могут помешать этому, отмечает издание. Особенно сложно это будет сделать сейчас, на фоне недавно обнаруженного коронавируса у принца Чарльза, отъезда принца Гарри с Меган Маркл и отстранения от исполнения королевских обязанностей принца Эндрю, который оказался в центре скандала из-за своих связей с обвиняемым в торговле людьми американским миллиардером Джеффри Эпштейном.

Но Уильям очень старается сделать все, что можно, чтобы помочь, — подчеркивает собеседник издания.

Отмечается, что в Британии из-за ситуации с коронавирусом более 20 тыс. бывших сотрудников Национальной службы здравоохранения вернулись к исполнению своих прежних обязанностей.

Напомним, британский принц Чарльз недавно вылечился от коронавируса, однако появилась угроза инфицирования королевы Елизаветы II.