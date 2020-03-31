Госпиталь вместо Евровидения: концертный зал в Роттердаме примет инфицированных коронавирусом, фото — AD

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Коронавирусные больные вместо участников Евровидения. Таковы реалии в Нидерландах. Концертный зал Ahoy в Роттердаме, который должен был принять Евровидение в 2020 году, превращается на временный госпиталь, где смогут проходить лечение инфицированные коронавирусом в случае нехватки мест в обычных больницах.

С апреля в залах комплекса будут принимать больных, которым не требуется госпитализация в клинике. Таким образом местные власти надеются уменьшить давление на медучреждения, где количество инфицированных за последний месяц резко возросла.

Концертный зал должен был принять Евровидение 12−16 мая, но мероприятие отменили в связи с пандемией. Аналогичный вопрос и с конгресс-центром RAI в Амстердаме, сообщает AD.

30 марта в концертном помещении уже началась установка первых 88 больничных коек из 690 запланированных. Обычно в залах Ahoy проходят крупные культурные мероприятия — концерты, ярмарки, выставки и различные спортивные соревнования.

Украину должна была представлять на Евровидении-2020 группа Go_A с песней «Соловей». Музыканты согласились выступить на Евровидении в 2021 году. Для этого им придется записывать новую песню. Организаторы Евровидения планируют показать альтернативное шоу. В мае выйдет CD-альбом с песнями отмененного конкурса.

Сейчас в Нидерландах есть более 1 тыс. 150 мест в отделениях интенсивной терапии. До 1 апреля, по словам властей, вместимость увеличится до 1,6 тыс. При этом сейчас в отделениях интенсивной терапии находится 761 человек только с коронавирусом, не считая людей, которые обратились с другими проблемами. По прогнозам экспертов, пик распространения инфекции придется на май, когда в отделениях интенсивной терапии потребуется не менее 2,2 тыс. мест.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Нидерландах обнаружили 27 февраля, а первый летальный исход — 6 марта. Сейчас коронавирус в королевстве обнаружили в 12,5 тыс. человек, умерли 1 тыс. 39 человек.

Использование больших крытых сооружений для борьбы с коронавирусом теперь не редкость. Лондонский стадион «Тоттенхэм Хотспур» футбольный клуб передал в пользование Национальной службе здравоохранения. Подземная автостоянка стадиона будет использоваться в качестве базы хранения и распределительного центра. Домашнюю арену «Реала», стадион «Сантьяго Бернабеу», превратили в склад медикаментов.