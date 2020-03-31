Госпіталь замість Євробачення: концертний зал в Роттердамі прийме інфікованих коронавірусом, фото — AD

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Коронавірусні хворі замість учасників Євробачення. Такими є реалії у Нідерландах. Концертний зал Ahoy в Роттердамі, який повинен був прийняти Євробачення в 2020 році, перетворюється на тимчасовий госпіталь, де зможуть проходити лікування інфіковані коронавірусом у випадку нестачі місць в звичайних лікарнях.

З квітня в залах комплексу прийматимуть хворих, яким не потрібна госпіталізація в клініці. Таким чином місцева влада сподівається зменшити тиск на медустанови, де кількість інфікованих за останній місяць стрімко зросла.

Концертний зал мав прийняти Євробачення 12−16 травня, але захід скасували у зв’язку з пандемією. Аналогічне питання і з конгрес-центром RAI в Амстердамі, повідомляє AD.

30 березня в концертному приміщенні вже почалося встановлення перших 88 лікарняних ліжок з 690 запланованих. Зазвичай в залах Ahoy проходять великі культурні заходи — концерти, ярмарки, виставки та різні спортивні змагання.

Україну повинна була представляти на Євробаченні-2020 група Go_A з піснею «Соловей». Музиканти погодилися виступити на Євробаченні у 2021 році. Для цього їм доведеться записувати нову пісню. Організатори Євробачення планують показати альтернативне шоу. У травні вийде CD-альбом з піснями скасованого конкурсу.

Нині у Нідерландах є понад 1 тис. 150 місць у відділеннях інтенсивної терапії. До 1 квітня, за словами влади, місткість збільшиться до 1,6 тис. При цьому наразі у відділеннях інтенсивної терапії перебуває 761 людина тільки з корона вірусом, не рахуючи людей, які звернулися з іншими проблемами. За прогнозами експертів, пік поширення інфекції припаде на травень, коли в відділеннях інтенсивної терапії буде потрібно не менше 2,2 тис. місць.

Перший випадок інфікування коронавірусом в Нідерландах виявили 27 лютого, а перший летальний результат — 6 березня. Наразі коронавірус у королівстві виявили у 12,5 тис. осіб, померли 1 тис. 39 осіб.

Використання великих критих споруд для боротьби із коронавірусом тепер не є рідкістю. Лондонський стадіон «Тоттенхем Хотспур» футбольний клуб передав у користування Національній службі охорони здоров’я. Підземна автостоянка стадіону буде використовуватися в якості бази зберігання і розподільного центру. Домашню арену «Реала», стадіон «Сантягу Бернабеу», перетворили на склад медикаментів.