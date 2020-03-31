Принц Вільям 18 місяців працював пілотом санітарної авіації, фото: Daily Mail

https://racurs.ua/ua/n136051-epidemiya-koronavirusu-brytanskyy-prync-hoche-povernutysya-v-sanitarnu-aviaciu.html

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Британський принц Вільям розглядає можливість повернутися в санітарну авіацію, щоб боротися з коронавірусом SARS-CoV-2.

Про це 37-річний принц зізнався, коли на початку березня відвідав колл-центр Національної служби охорони здоров’я Англії в боро Кройдон (південний Лондон). Також він заявив про такі плани в одній із приватних розмов. Про це повідомляє видання The Sun з посиланням на інформоване джерело.

Впродовж 18 місяців, з 2015 по 2017 роки Вільям працював пілотом Східно-Англійської санітарної авіації.

Однак обов’язки діючого старшого члена королівської родини можуть стати на перешкоді цьому, зазначає видання. Особливо складно це буде зробити тепер, на тлі нещодавно виявленого коронавірусу в принца Чарльза, від’їзду принца Гаррі з Меган Маркл та відсторонення від виконання королівських обов’язків принца Ендрю, який опинився у центрі скандалу через свої зв’язки зі звинуваченим у торгівлі людьми американським мільярдером Джефрі Епштейном.

Але Вільям дуже прагне зробити все, що можна, щоб допомогти, — наголошує співрозмовник видання.

Зазначається, що в Британії через ситуацію з коронавірусом понад 20 тис. колишніх співробітників Національної служби охорони здоров’я повернулися до виконання своїх колишніх обов’язків.

Нагадаємо, британський принц Чарльза нещодавно вилікувався від коронавірусу, проте з’явилася загроза інфікування королеви Єлизавети II.