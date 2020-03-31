Брат Ермака продавал людям должности, на которые они не попадали. Фото: Фейсбук Н. Седлецкой

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Ракурс

«Пленки Ермака» — видеозаписи, на которых якобы брат главы Офиса президента Денис Ермак продает должности в госучреждениях — обрастают новыми фактами. В сети опубликована запись разговора, на которой слышно, как у представителей Ермака Сергея Шумского и Дмитрия Штанько неизвестные люди требуют вернуть деньги, которые брат главы офиса Зеленского взял за назначение на должность, но не выполнил свое обещание.

Отмечается, что речь идет о назначении некоего Павла Тымченко в Администрацию морских портов Украины. В разговоре он упоминается как «Паша порт». Исходя из разговора, становится понятно, что представители Тымченко связались с Шумским и Штанько и потребовали вернуть взятые у них деньги, так как обещание Ермака о назначении на должность не было выполнено. Соответствующая запись опубликована в Telegram-канале «д'Ермак».

В разговоре речь идет о сумме 1,5 млн, но не уточняется — гривен или долларов. Один из собеседников требует у второго вернуть эти деньги, на что он отвечает, что у него их нет. На встречный вопрос: «У кого деньги?» второй человек ответил: «У Дениса. Денис Ермак. Надо устроить встречу? Я устрою».

Также в ходе беседы становится понятно, что к Денису Ермаку пытаются дозвониться, однако он не берет трубку. Собеседники рассматривали вариант поехать к нему домой, однако решили этого не делать, потому что там «мама-папа, нажмут тревожную кнопку и все».

Во время разговора представители Тымченко несколько раз потребовали вернуть взятые деньги, однако Шумской и Штанько, ссылаясь на слова Ермака, заверяли, что стоит подождать еще несколько дней и ситуация решится. На что им ответили, что деньги нужны сегодня и «слушать от Дениса, что он у меня ничего не брал» они не хотят.

Напомним, ранее глава Офиса Андрей Ермак заявил, что опубликованные видео с его братом — спланированная акция, которая будет публично расследована.