Нардеп Гео Лерос. Фото: strana.ua

https://racurs.ua/ua/n136096-plivky-iermaka-stalo-vidomo-skilky-koshtuvalo-kupchaku-znayomstvo-iz-bratom-glavy-ofisu.html

Ракурс

Денис Єрмак, брат керівника Офісу президента Андрія Єрмака, лобіював кандидатуру колишнього народного депутата Володимира Купчака на пост керівника держпідприємства «Енергоатом».

В мережі з’явилося кадри співбесіди Дениса Єрмака із Володимиром Купчаком на керівника «Енергоатом». Купчак за знайомство з братом Андрія Єрмака заплатив 15 тис. дол. Про це повідомляється на сторінці д’Ермак у Telegram, де і був опублікований відеозапис.

Тим часом у Facebook з’явився коментар ситуації нібито від самого Дениса Єрмака.

Сьогодні народний депутат від «Слуги народу» Гео Лерос повідомив, що передав нову порцію документів по справі «плівок Єрмака» до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Згодом нардеп заявив, що до нього приїхало СБУ.

Нагадаємо, 31 березня народний депутат від «Слуги народу» Гео Лерос заявив, що брат голови Офісу президента Денис Єрмак просував на посаду голови НАЕК «Енергоатом» Володимира Купчака. Наголошувалося, що в жовтні 2019 року Денис Єрмак направив в офіс прем'єр-міністра аналітичну довідку щодо Енергоатому, в якій рекомендує призначити Купчака на посаду президента НАЕК.