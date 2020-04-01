Народний депутат Гео Лерос. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n136105-sbu-vyklykaie-geo-lerosa-na-try-dopyty-nayiem.html

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Служба безпеки України викликає народного депутата зі «Слуги народу» Гео Лероса на допит.

Сьогодні співробітники спецслужби прибули за місцем реєстрації Лероса. Правоохоронці хотіли вручити народному депутату три повістки на допити на різні дати. Перший допит повинен відбутися 3 квітня. Про це 1 квітня повідомив адвокат народного депутата Масі Найєм на власній сторінці у Facebook.

Оскільки зараз за тією адресою прибути ані я, ані Гео не зможемо, то домовились, що ввечері ми прийдемо самі до СБУ щоб отримати повістки. Маю зауважити: такої шаленої швидкості роботи СБУ я не бачив. Нагадує голосування ВРУ за кума Петра Порошенка, Юрія Луценка: коли дуже треба, то можуть же, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нардеп Гео Лерос опублікував відеозаписи, на яких брат глави Офісу президента Андрія Єрмака, пропонує за певну плату посади в державних органах. Це спровокувало справжній політичний скандал.

Сьогодні народний депутат від «Слуги народу» заявив, що передав нову порцію документів по справі «плівок Єрмака» до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Згодом Лерос у Facebookповідомив, що до нього приїхали співробітники Служби безпеки України.