Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Стало відомо, чим в Україні будуть лікувати коронавірус

Парацетамол, ібупрофен і фуросемід: стало відомо, чим в Україні лікуватимуть коронавірус (ДОКУМЕНТ)

1 кві 2020, 16:22
999

Коронавірус в Україні лікуватимуть, зокрема, парацетамолом, ібупрофеном та фуросемідом. Кабінет міністрів України опублікував постанову про закупівлю товарів і послуг, необхідних для боротьби з коронавірусом в Україні.

Згідно з постановою Кабінету міністрів від 29 березня 2020 р. № 248, Україна закупить близько 70 видів ліків, зокрема парацетамол, ібупрофен, фуросемід, морфін, кетамін тощо. Документ опублікований на сайті уряду.

Також для боротьби з коронавірусом Україна купить різні дезінфекційні засоби і антисептики: хлоргексидин, етанол, повідон йоду, засоби на спиртовій основі та хлоровмісні дезінфікуючі засоби.

Що стосується медичного обладнання, то будуть придбані такі товари:

  • апарат штучної вентиляції легень;
  • неінвазивна система вентиляції;
  • компресор для забезпечення роботи дихальної апаратури;
  • система моніторингу фізіологічних показників;
  • мішок ручної вентиляції легень тощо.

Окремою категорією виділена купівля засобів індивідуального захисту: одноразові маски та шапочки, ізоляційний халат, костюм біологічного захисту, медичні рукавички, захисні окуляри, карантинні бокси.

Також будуть закуплені різні види тестів для діагностики коронавірусу:

  • швидкі (експрес) тести для діагностики коронавірусної хвороби (COVID-19);
  • швидкі (експрес) тести для діагностики грипу, А та В та інших респіраторних інфекцій;
  • експрес-тест для визначення антигена до вірусу COVID-19;
  • набір реагентів для виявлення РНК коронавірусу 2019-nCoV методом ПЛР тощо.

Нагадаємо, також Кабмін має намір посилити карантин в Україні. Передусім йдеться про карантинні заходи на час спалаху COVID-19 щодо транспорту, самоізоляції, а також обсервації.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини за темою

Показати більше