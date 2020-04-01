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Стало відомо, чим в Україні будуть лікувати коронавірус
Парацетамол, ібупрофен і фуросемід: стало відомо, чим в Україні лікуватимуть коронавірус (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/ua/n136104-paracetamol-ibuprofen-i-furosemid-stalo-vidomo-chym-v-ukrayini-likuvatymut-koronavirus-dokument.htmlРакурс
Коронавірус в Україні лікуватимуть, зокрема, парацетамолом, ібупрофеном та фуросемідом. Кабінет міністрів України опублікував постанову про закупівлю товарів і послуг, необхідних для боротьби з коронавірусом в Україні.
Згідно з постановою Кабінету міністрів від 29 березня 2020 р. № 248, Україна закупить близько 70 видів ліків, зокрема парацетамол, ібупрофен, фуросемід, морфін, кетамін тощо. Документ опублікований на сайті уряду.
Також для боротьби з коронавірусом Україна купить різні дезінфекційні засоби і антисептики: хлоргексидин, етанол, повідон йоду, засоби на спиртовій основі та хлоровмісні дезінфікуючі засоби.
Що стосується медичного обладнання, то будуть придбані такі товари:
- апарат штучної вентиляції легень;
- неінвазивна система вентиляції;
- компресор для забезпечення роботи дихальної апаратури;
- система моніторингу фізіологічних показників;
- мішок ручної вентиляції легень тощо.
Окремою категорією виділена купівля засобів індивідуального захисту: одноразові маски та шапочки, ізоляційний халат, костюм біологічного захисту, медичні рукавички, захисні окуляри, карантинні бокси.
Також будуть закуплені різні види тестів для діагностики коронавірусу:
- швидкі (експрес) тести для діагностики коронавірусної хвороби (COVID-19);
- швидкі (експрес) тести для діагностики грипу, А та В та інших респіраторних інфекцій;
- експрес-тест для визначення антигена до вірусу COVID-19;
- набір реагентів для виявлення РНК коронавірусу 2019-nCoV методом ПЛР тощо.
Нагадаємо, також Кабмін має намір посилити карантин в Україні. Передусім йдеться про карантинні заходи на час спалаху COVID-19 щодо транспорту, самоізоляції, а також обсервації.
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