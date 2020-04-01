Стало відомо, чим в Україні будуть лікувати коронавірус

https://racurs.ua/ua/n136104-paracetamol-ibuprofen-i-furosemid-stalo-vidomo-chym-v-ukrayini-likuvatymut-koronavirus-dokument.html

Ракурс

Коронавірус в Україні лікуватимуть, зокрема, парацетамолом, ібупрофеном та фуросемідом. Кабінет міністрів України опублікував постанову про закупівлю товарів і послуг, необхідних для боротьби з коронавірусом в Україні.

Згідно з постановою Кабінету міністрів від 29 березня 2020 р. № 248, Україна закупить близько 70 видів ліків, зокрема парацетамол, ібупрофен, фуросемід, морфін, кетамін тощо. Документ опублікований на сайті уряду.

Також для боротьби з коронавірусом Україна купить різні дезінфекційні засоби і антисептики: хлоргексидин, етанол, повідон йоду, засоби на спиртовій основі та хлоровмісні дезінфікуючі засоби.

Що стосується медичного обладнання, то будуть придбані такі товари:

апарат штучної вентиляції легень;

неінвазивна система вентиляції;

компресор для забезпечення роботи дихальної апаратури;

система моніторингу фізіологічних показників;

мішок ручної вентиляції легень тощо.

Окремою категорією виділена купівля засобів індивідуального захисту: одноразові маски та шапочки, ізоляційний халат, костюм біологічного захисту, медичні рукавички, захисні окуляри, карантинні бокси.

Також будуть закуплені різні види тестів для діагностики коронавірусу:

швидкі (експрес) тести для діагностики коронавірусної хвороби (COVID-19);

швидкі (експрес) тести для діагностики грипу, А та В та інших респіраторних інфекцій;

експрес-тест для визначення антигена до вірусу COVID-19;

набір реагентів для виявлення РНК коронавірусу 2019-nCoV методом ПЛР тощо.

Нагадаємо, також Кабмін має намір посилити карантин в Україні. Передусім йдеться про карантинні заходи на час спалаху COVID-19 щодо транспорту, самоізоляції, а також обсервації.