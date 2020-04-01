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Стало известно, чем в Украине будут лечить коронавирус

Парацетамол, ибупрофен и фуросемид: стало известно, чем в Украине будут лечить коронавирус (ДОКУМЕНТ)

1 апр 2020, 16:22
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Коронавирус в Украине будут лечить, в частности, парацетамолом, ибупрофеном и фуросемид. Кабинет министров Украины опубликовал постановление о закупке товаров и услуг, необходимых для борьбы с коронавирусом в Украине.

Согласно постановлению Кабинета министров от 29 марта 2020 № 248, Украина закупит около 70 видов лекарств, в частности парацетамол, ибупрофен, фуросемид, морфин, кетамин и др. Документ опубликован на сайте правительства.

Также для борьбы с коронавирусом Украина купит различные дезинфицирующие средства и антисептики: хлоргексидин, этанол, повидон йода, средства на спиртовой основе и хлорсодержащие дезинфицирующие средства.

Что касается медицинского оборудования, то будут приобретены следующие товары:

  • аппарат искусственной вентиляции легких,
  • неинвазивная система вентиляции;
  • компрессор для обеспечения работы дыхательной аппаратуры;
  • система мониторинга физиологических показателей;
  • мешок ручной вентиляции легких и др.

Отдельной категорией выделена покупка средств индивидуальной защиты: одноразовые маски и шапочки, изоляционный халат, костюм биологической защиты, медицинские перчатки, защитные очки, карантинные боксы.

Также будут закуплены различные виды тестов для диагностики коронавируса:

  • быстрые (экспресс) тесты для диагностики коронавирусной болезни (COVID-19);
  • быстрые (экспресс) тесты для диагностики гриппа, А и В и других респираторных инфекций;
  • экспресс-тест для определения антигена к вирусу COVID-19;
  • набор реагентов для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV методом ПЦР и тому подобное.

Напомним, также Кабмин намерен усилить карантин в Украине. Речь идет о карантинных мероприятиях на время вспышки COVID-19 относительно транспорта, самоизоляции, а также обсервации.


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