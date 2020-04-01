Ракурсhttps://racurs.ua/
Стало известно, чем в Украине будут лечить коронавирус
Парацетамол, ибупрофен и фуросемид: стало известно, чем в Украине будут лечить коронавирус (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n136104-paracetamol-ibuprofen-i-furosemid-stalo-izvestno-chem-v-ukraine-budut-lechit-koronavirus.htmlРакурс
Коронавирус в Украине будут лечить, в частности, парацетамолом, ибупрофеном и фуросемид. Кабинет министров Украины опубликовал постановление о закупке товаров и услуг, необходимых для борьбы с коронавирусом в Украине.
Согласно постановлению Кабинета министров от 29 марта 2020 № 248, Украина закупит около 70 видов лекарств, в частности парацетамол, ибупрофен, фуросемид, морфин, кетамин и др. Документ опубликован на сайте правительства.
Также для борьбы с коронавирусом Украина купит различные дезинфицирующие средства и антисептики: хлоргексидин, этанол, повидон йода, средства на спиртовой основе и хлорсодержащие дезинфицирующие средства.
Что касается медицинского оборудования, то будут приобретены следующие товары:
- аппарат искусственной вентиляции легких,
- неинвазивная система вентиляции;
- компрессор для обеспечения работы дыхательной аппаратуры;
- система мониторинга физиологических показателей;
- мешок ручной вентиляции легких и др.
Отдельной категорией выделена покупка средств индивидуальной защиты: одноразовые маски и шапочки, изоляционный халат, костюм биологической защиты, медицинские перчатки, защитные очки, карантинные боксы.
Также будут закуплены различные виды тестов для диагностики коронавируса:
- быстрые (экспресс) тесты для диагностики коронавирусной болезни (COVID-19);
- быстрые (экспресс) тесты для диагностики гриппа, А и В и других респираторных инфекций;
- экспресс-тест для определения антигена к вирусу COVID-19;
- набор реагентов для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV методом ПЦР и тому подобное.
Напомним, также Кабмин намерен усилить карантин в Украине. Речь идет о карантинных мероприятиях на время вспышки COVID-19 относительно транспорта, самоизоляции, а также обсервации.
Загрузка...