Карантин в Украине усиливается: в правительстве рассказали о новых запретах, фото — Ракурс

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Карантин в Украине усилят. Так решили сегодня на заседании Кабмина, взяв однодневную паузу, чтобы доработать постановление, согласно которого ранее ввели ограничительные мероприятия в стране.

Прежде всего речь идет о карантинных мероприятиях на время вспышки COVID-19 относительно транспорта, самоизоляции, а также обсервации. Такое решение принято по предложению министра здравоохранения Украины Максима Степанова, текст доработают до 2 апреля.

Вводится комбинация профилактических мероприятий (домашняя изоляция, домашний карантин и социальное дистанцирование лиц старше 60 лет), а также ограничение посещения парков и зон отдыха, приостановление общественного транспорта. Такие меры предусматривает постановление о внесении изменений в постановление Кабинета министров от 11 марта № 211, которым на территории Украины введен карантин и ограничительные противоэпидемические мероприятия.

Кабмин определит собственно сами понятия самоизоляции и обязательной обсервации на 14 дней после приезда из-за границы, сообщил во время заседания Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.

На период карантина пропишут прохождение обязательной обсервации в 14-дневный срок для всех граждан, прибывающих в Украину. Реализовывать это мероприятие будут медики в пунктах пропуска на границах. Вводится и медико-санитарное наблюдение за лицами, находящимися на обсервации или изоляции.

Шмыгаль добавил, что прописанные в постановлении нормы должны были юридически корректными, поэтому его утвердят в четверг. Глава Министерства здравоохранения рассказал, что в постановлении уточнят и перечень случаев, которые не предусматривают применение ограничений, предусмотренных карантинными мероприятиями.

Как сообщалось, с 12 марта в Украине введен карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Сегодня Кабмин поддержал индексацию пенсий и выплату дополнительной 1 тыс. грн пенсионерам.