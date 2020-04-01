Карантин в Україні посилюється: в уряді розповіли про нові заборони, фото — Ракурс

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Карантин в Україні посилять. Так вирішили сьогодні на засіданні Кабміну, взявши одноденну паузу, щоб доопрацювати постанову, яка раніше запровадила обмежувальні заходи в країні.

Передусім йдеться про карантинні заходи на час спалаху COVID-19 щодо транспорту, самоізоляції, а також обсервації. Таке рішення ухвалили за пропозицією міністра охорони здоров’я України Максима Степанова і зауважили, що текст доопрацюють до 2 квітня.

Запроваджується комбінація профілактичних заходів (домашня ізоляція, домашній карантин і соціальне дистанціювання осіб старше 60 років), а також обмеження відвідування парків і зон відпочинку, призупинення громадського транспорту. Такі заходи передбачає постанова про внесення змін до постанови Кабінету міністрів від 11 березня № 211, яким на території України введено карантин і обмежувальні протиепідемічні заходи.

Кабмін визначить власне самі поняття самоізоляції та обов’язкової обсервації на 14 днів після приїзду з-за кордону, повідомив під час засідання Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

На період карантину буде прописано проходження обов’язкової обсервації на 14-денний термін для всіх громадян, які прибувають в Україну. Реалізовувати цей захід будуть медики у пунктах пропуску на кордонах. Запроваджується й медико-санітарне спостереження за особами, які перебувають на обсервації або ізоляції.

Шмигаль додав, що прописані в постанові норми повинні були юридично коректними, тому її затвердять у четвер. Очільник Міністерства охорони здоров’я розповів, що в постанові уточнять і перелік випадків, коли не застосовуються обмеження, передбачені карантинними заходами.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні введено карантин у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19. Сьогодні Кабмін підтримав індексацію пенсій та виплату додаткової 1 тис. грн пенсіонерам.