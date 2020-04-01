Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136101-koronavirus-v-ukrayini-farmacevty-z-luganschyny-pochaly-rozrobku-likiv-vid-covid-19.html

Ракурс

Ліки від коронавірусу почали розробляти фармацевти науково- виробничої фірми «Мікрохім» з Луганщини.

Фахівці почали розробку генеричної копії противірусного препарату AVIGAN, відомого також під такими торговими назвами як «Фавіпіравір» і Т-705. Оригінальні ліки розроблені в Японії в 2014 році, в 2015 році пройшли три фази клінічних випробувань у США. Цей препарат також випробували в під час епідемії в Ухані, а в Італії він був дозволений до експериментального застосування. Про це повідомляється на веб-сторінці компанії «Мікрохім».

У керівництві компанії вважають, що в Україні можна буде створити власну генеричну базу препаратів, які не будуть ні в чому поступатися по ефективності і безпеці оригінальним препаратам для лікування коронавірусу. Наголошується, що для відтворення і підтвердження біоеквівалентності українського препарату від COVID-19 буде потрібен певний час.

У разі виробництва препаратів вітчизняними фармкомпаніями, ми можемо розраховувати на більш сприятливе рішення ситуації, ніж при варіанті поставок іноземними фірмами. У цей ажіотажий час постачання неякісних препаратів за завищеними цінами зарубіжними компаніями набагато більш ймовірне, ніж зазвичай. Виробництво на потужностях українських заводів — це єдиний можливий варіант закрити пікові потреби і утримати в реальних економічних рамках ситуацію, — зазначив генеральний директор «Мікрохім» Ігор Погромський.

У компанії не стали прогнозувати ціну препарату для роздрібного споживача. Зазначається, що вона буде залежати від багатьох факторів. Випуск і перші поставки готового препарату у «Мікрохім» обіцяють за шість місяців.

Тим часом в Росії на інфікованих COVID-19 особах випробовують три препарати, які, ймовірно, допоможуть вилікувати захворювання. У МОЗ РФ заявляють, що поки ефективність всіх лікарських засобів достовірно не підтверджена. Російські експерти заявляють, що можна комбінувати певні ліки при лікуванні коронавірусу: лопінавір, ритонавір, хлорохін, гідроксихлорохін, а також препарати інтерферонів. У МОЗ зазначають, що їх застосування допустиме лише при рішенні лікарів.

Нагадаємо, коронавірусом в Україні інфіковані вже 669 осіб, 17 випадків — летальні. Серед померлих від COVID-19 були пацієнти з цукровим діабетом. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що саме такі хворі помирають найчастіше.