В Україні 17 летальних випадків від коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n136082-v-ukrayini-vid-koronavirusu-naychastishe-pomyraut-paciienty-z-cukrovym-diabetom-lyashko.html

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Коронавірусом в Україні інфіковані вже 669 осіб, 17 випадків — летальні. Серед померлих від COVID-19 були пацієнти з цукровим діабетом. Саме такі хворі помирають найчастіше.

До статистики смертності потрапляють усі хворі на COVID-19, проте смерть не усіх з них була спричинена саме цією інфекцією. Пацієнти також мали супутні захворювання. Особливо висока смертність спостерігається серед групи інфікованих, які хворіють на цукровий діабет. Про це під час онлайн-брифінгу 1 квітня розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Він зазначив, що лікарі розглядають кожен конкретний летальний випадок і відслідковують, смерть настає через інші причини.

Але звертаємо увагу, що найбільша кількість летальних випадків сьогодні реєструється у хворих з цукровим діабетом, — зазначив він.

Також Ляшко пообіцяв, що найближчим часом Міністерство охорони здоров’я оприлюднить детальну розбивку за кожним летальним випадком в Україні.

Ми ще раз наголошуємо: люди похилого віку, особливо з хронічними захворюваннями, особливо з захворюваннями, що пригнічують імунну систему — сьогодні вони є у великій групі ризику, — зазначив він.

Головний санітарний лікар додав, що серед хворих на коронавірус в Україні 52% — це жінки, 48% — чоловіки. Найбільше хворих — у віковій групі від 50 до 59 років, а якщо брати великий діапазон — це люди віком від 30 до 69 років.

Як повідомлялося, станом на ранок 1 квітня в Україні зареєстровано 669 випадків захворювання на коронавірус. За останню добу кількість хворих збільшилася на 120 осіб. В Україні зафіксовано 17 летальних випадків, 10 людей одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.