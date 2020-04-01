В Украине 17 летальных случаев от коронавируса

https://racurs.ua/n136082-v-ukraine-ot-koronavirusa-chasche-vsego-umiraut-pacienty-s-saharnym-diabetom-lyashko.html

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Коронавирусом в Украине инфицированы уже 669 человек, 17 случаев — летальные. Среди умерших от COVID-19 были пациенты с сахарным диабетом. Именно такие больные умирают чаще всего.

В статистику смертности попадают все больные COVID-19, однако смерть не всех из них была вызвана именно этой инфекцией. Пациенты также имели сопутствующие заболевания. Особенно высокая смертность наблюдается среди группы инфицированных, страдающих сахарным диабетом. Об этом во время онлайн-брифинга 1 апреля рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он отметил, что врачи рассматривают каждый конкретный летальный случай и отслеживают, что смерть наступает по другим причинам.

Но обращаем внимание, что наибольшее количество летальных случаев сегодня регистрируется у больных с сахарным диабетом, — отметил он.

Также Ляшко пообещал, что в ближайшее время Министерство здравоохранения обнародует подробную разбивку по каждому летальному исходу в Украине.

Мы еще раз подчеркиваем: люди пожилого возраста, особенно с хроническими заболеваниями, особенно с заболеваниями, подавляющими иммунную систему — сегодня они в большой группе риска, — отметил он.

Главный санитарный врач добавил, что среди больных коронавирусом в Украине 52% — это женщины, 48% — мужчины. Больше всего больных — в возрастной группе от 50 до 59 лет, а если брать большой диапазон — это люди в возрасте от 30 до 69 лет.

Как сообщалось, по состоянию на утро 1 апреля в Украине зарегистрировано 669 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки количество заболевших увеличилось на 120 человек. В Украине зафиксировано 17 летальных случаев, 10 человек выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.