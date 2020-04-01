Боб Уэйтон. Фото: Подробности

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Ракурс

Старейшим мужчиной планеты признан англичанин Боб Уэйтон. Британец 29 марта 2020 года отметил свой 112 день рождения. Теперь имя Уэйтона внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

До этого старейшим мужчиной планеты считался японец Титэцу Ватанабэ, который скончался 23 февраля 2020 года, не дожив всего несколько дней до своего 113-летия, сообщает guinnessworldrecords.com.

Уэйтон родился 29 марта 1908 года в Кингстон-апон-Халле (графство Йоркшир, Великобритания) в многодетной семье.

По образованию мужчина инженер. Британец жил некоторое время в Канаде и Тайване. За свою жизнь он перенес несколько операций и даже переболел малярией.

Во время Второй мировой войны Уэйтон работал на заводе, который производил военные самолеты.

На пенсии долгожитель занялся производством игрушечных мельниц, а деньги от продаж он отдает на благотворительность.

Из-за коронавирусного карантина, представители Книги рекордов Гиннесса не смогли лично вручить долгожителю сертификат.

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