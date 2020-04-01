Старейшим мужчиной в мире признан 112-летний англичанин (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n136081-stareyshim-mujchinoy-v-mire-priznan-112-letniy-anglichanin-foto-video.htmlРакурс
Старейшим мужчиной планеты признан англичанин Боб Уэйтон. Британец 29 марта 2020 года отметил свой 112 день рождения. Теперь имя Уэйтона внесено в Книгу рекордов Гиннесса.
До этого старейшим мужчиной планеты считался японец Титэцу Ватанабэ, который скончался 23 февраля 2020 года, не дожив всего несколько дней до своего 113-летия, сообщает guinnessworldrecords.com.
Уэйтон родился 29 марта 1908 года в Кингстон-апон-Халле (графство Йоркшир, Великобритания) в многодетной семье.
По образованию мужчина инженер. Британец жил некоторое время в Канаде и Тайване. За свою жизнь он перенес несколько операций и даже переболел малярией.
Во время Второй мировой войны Уэйтон работал на заводе, который производил военные самолеты.
На пенсии долгожитель занялся производством игрушечных мельниц, а деньги от продаж он отдает на благотворительность.
Из-за коронавирусного карантина, представители Книги рекордов Гиннесса не смогли лично вручить долгожителю сертификат.
Как ранее писал «Ракурс», самая старая женщина в мире Фатима Мирзокулова умерла в Таджикистане в возрасте 127 лет. У Мирзокуловой было восемь детей и более 200 внуков, правнуков и праправнуков. Одного из своих детей она родила в 66 лет.