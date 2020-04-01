Боб Вейтон. Фото: Подробиці

https://racurs.ua/ua/n136081-naystarishym-cholovikom-u-sviti-vyznanyy-112-richnyy-brytanec-foto-video.html

Ракурс

Найстаршим чоловіком планети визнаний британець Боб Вейтон. Чоловік 29 березня 2020 року відсвяткував свій 112 день народження. Тепер ім’я Вейтона внесено до Книги рекордів Гіннеса.

До цього найстарішим чоловіком планети вважався японець Тітецу Ватанабе, який помер 23 лютого 2020 року, не доживши всього кілька днів до свого 113-річчя, повідомляє guinnessworldrecords.com.

Вейтон народився 29 березня 1908 року в Кінгстон-апон-Халлі (графство Йоркшир, Велика Британія) у багатодітній родині.

За освітою чоловік інженер. Британець жив деякий час у Канаді і Тайвані. За своє життя він переніс кілька операцій і навіть перехворів малярією.

Під час Другої світової війни Вейтон працював на заводі, який виробляв військові літаки.

На пенсії довгожитель зайнявся виробництвом іграшкових млинів, а гроші від продажу він віддає на благодійність.

Через коронавірусний карантин, представники Книги рекордів Гіннеса не змогли особисто вручити довгожителеві сертифікат.

Як раніше писав «Ракурс», найстаріша жінка в світі Фатіма Мірзокулова померла в Таджикистані у віці 127 років. У Мірзокулової було восьмеро дітей і понад 200 онуків, правнуків та праправнуків. Одного зі своїх дітей вона народила у 66 років.