ДБР відкрило справу проти Нефьодова через експорт масок. Фото: Delo.ua

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Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження стосовно голови Державної митної служби Максима Нефьодова. Його звинувачують у службовій недбалості.

Кримінальне провадження стосується скандального експорту медичних масок із України до Іспанії. Про це повідомляє «Цензор.НЕТ» з посиланням на власні джерела.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Мінімальне покарання за цією статтею — штраф 850 грн, максимальне — п’ять років тюрми.

Провадження відкрили за фактом неприйняття заходів з обмеження вивезення коштів протиепідемічного захисту за кордон. Його ведуть слідчі центрального апарату Держбюро розслідувань.

Зазначимо, кримінальне провадження стосується експорту медичних масок з України до Іспанії, дві партії яких вивезли на початку березня — до того, як в Україні був введений карантин. У Держприкордонслужбі України заявили, що маски були вивезені нелегально, а ціну на них значно занизили. Їх нібито спочатку продали громадянину Китаю, а той їх уже переправив до Іспанії.

Це зробили, щоб ухилитися від сплати митних платежів. Схему нібито допомогли здійснити працівники Київської митниці.

Нагадаємо, раніше Нефьодов заявляв, що вперше нелегальний вивіз медичних масок побив за популярністю схему вивезення сигарет. Їх ховають під одягом, називають іншими термінами, просто забивають весь салон машини.