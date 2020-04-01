ГБР открыло дело против Нефедова из-за экспорта масок. Фото: Delo.ua

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Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова. Его обвиняют в служебной халатности.

Уголовное производство касается скандального экспорта медицинских масок из Украины в Испанию. Об этом сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на собственные источники.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Минимальное наказание по этой статье — штраф 850 грн, максимальное — пять лет тюрьмы.

Производство открыли по факту непринятия мер к ограничению вывоза средств противоэпидемической защиты за границу. Производство ведут следователи центрального аппарата Госбюро расследований.

Отметим, уголовное производство касается экспорта медицинских масок из Украины в Испанию, две партии которых вывезли в начале марта — до того, как в Украине был введен карантин. В Госпогранслужбе Украины заявили, что маски были вывезены нелегально, а цену на них значительно занизили. Их якобы сначала продали гражданину Китая, а тот их уже переправил в Испанию.

Это сделали, чтобы уклониться от уплаты таможенных платежей. Схему якобы помогли провернуть работники Киевской таможни.

Напомним, ранее Нефедов заявлял, что впервые нелегальный вывоз медицинских масок побил по популярности схему вывоза сигарет. Их везут в тайниках, прячут под одеждой, называют другими терминами, просто забивают весь салон машины.