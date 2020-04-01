Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n136101-koronavirus-v-ukraine-farmacevty-iz-luganschiny-nachali-razrabotku-lekarstv-ot-covid-19.html

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Лекарства от коронавируса начали разрабатывать фармацевты научно-производственной фирмы «Микрохим» из Луганской области.

Специалисты начали разработку генерической копии противовирусного препарата AVIGAN, известного также под такими торговыми названиями как «Фавипиравир» и Т-705. Оригинальные лекарства были разработаны в Японии в 2014 году, в 2015 году прошли три фазы клинических испытаний в США. Этот препарат также испытали во время эпидемии в Ухане, а в Италии он был разрешен к экспериментальному применению. Об этом сообщается на веб-странице компании «Микрохим».

В руководстве компании считают, что в Украине можно будет создать собственную генерическую базу препаратов, которые не будут ни в чем уступать по эффективности и безопасности оригинальным препаратам для лечения коронавируса. Отмечается, что для воспроизведения и подтверждения биоэквивалентности украинского препарата от COVID-19 потребуется определенное время.

В случае производства препаратов отечественными фармкомпаниями, мы можем рассчитывать на более благоприятное решение ситуации, чем при варианте поставок иностранными фирмами. В это ажиотажное время поставки некачественных препаратов по завышенным ценам зарубежными компаниями гораздо более вероятно, чем обычно. Производство на мощностях украинских заводов — это единственный возможный вариант закрыть пиковые потребности и удержать в реальных экономических рамках ситуацию, — отметил генеральный директор «Микрохим» Игорь Погромский.

В компании не стали прогнозировать цену препарата для розничного потребителя. Отмечается, что она будет зависеть от многих факторов. Выпуск и первые поставки готового препарата в «Микрохим» обещают за шесть месяцев.

Между тем в России на инфицированных COVID-19 лицах испытывают три препарата, которые, вероятно, помогут вылечить заболевание. В Миндраве РФ заявляют, что пока эффективность всех лекарственных средств достоверно не подтверждена. Российские эксперты заявляют, что можно комбинировать лекарства при лечении коронавируса: лопинавир, ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, а также препараты интерферонов. В Минздраве отмечают, что их применение допустимо лишь при решении врачей.

Напомним, коронавирусом в Украине инфицированы уже 669 человек, 17 случаев — летальные. Среди умерших от COVID-19 были пациенты с сахарным диабетом. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что именно такие больные умирают чаще всего.