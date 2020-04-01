Коронавірус на лайнері в Греції: на борту є українці

Лайнер El Venizelos. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n136103-koronavirus-na-layneri-v-greciyi-na-bortu-ie-ukrayinci.html

Ракурс

Коронавірус виявлений на грецькому круїзному лайнері El Venizelos, який зараз знаходиться в порту Пірея. У 20 пасажирів судна виявлено коронавірус.

Про інцидент повідомив представник Міністерства охорони здоров’я Греції Сотіріс Ціодрас під час брифінгу.

Круїзний лайнер виконував рейс із Туреччини до іспанського міста Кадіс, але перервав свій маршрут у зв’язку з епідемією коронавірусу в Іспанії. З 22 березня судно стоїть на якорі в порту, йому наказано не виходити в море.

Судно перевозило з Туреччини до Іспанії фахівців, які повинні були взяти участь у роботах по реконструкції круїзного лайнера Royal Caribbean.

На лайнері наразі знаходяться 383 особи, у 33 з них грецьке громадянство. Всього на борту перебувають громадяни 13 країн світу, в тому числі близько 30 українців. Судно знаходиться на карантині. Проблеми з його постачанням вирішуються.

За інформацією, отриманою від родичів українських моряків, на початку карантину керівництву лайнера видали маски, морякам були видані лише антисептики. Щодо такого розподілу засобів захисту морякам відповіли, що маски їм не потрібні.

Люди на судні знаходяться у невіданні, реальну інформацію керівництво не повідомляє. На лайнері поширюються різні чутки щодо ситуації, що склалася.

Як раніше писав «Ракурс», в анексованому Криму зафіксовано 14 випадків зараження на коронавірус. Шестеро із захворілих нещодавно подорожували на круїзному лайнері «Беліссімо».