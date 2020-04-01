Коронавирус на лайнере в Греции: на борту есть украинцы

Лайнер El Venizelos. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n136103-koronavirus-na-laynere-v-grecii-na-bortu-est-ukraincy.html

Ракурс

Коронавирус обнаружен на греческом круизном лайнере El Venizelos, который сейчас находится в порту Пирея. У 20 пассажиров судна выявлен коронавирус.

Об инциденте сообщил представитель Минздрава Греции Сотирис Циодрас во время брифинга.

Круизный лайнер выполнял рейс из Турции в испанский города Кадис, но прервал свой маршрут в связи с эпидемией коронавируса в Испании. С 22 марта судно стоит на якоре в порту, ему предписано не выходить в море.

Судно перевозило из Турции в Испанию специалистов, которые должны были принять участие в работах по реконструкции круизного лайнера Royal Caribbean.

На лайнере в настоящее время находятся 383 человека, у 33 из них греческое гражданство. Всего на борту находятся граждане 13 стран мира, в том числе около 30 украинцев. Судно находится на карантине. Проблемы с его снабжением решаются.

По информации, полученной от родственников украинских моряков, в начале карантина руководству лайнера выдали маски, морякам были выданы лишь антисептики. Относительно такого распределения средств защиты морякам ответили, что маски им не нужны.

Люди на судне находятся в неведении, реальную информацию руководство не сообщает. На лайнере распространяются различные слухи относительно сложившейся ситуации.

Как ранее писал «Ракурс», в аннексированном Крыму зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом. Шестеро из заболевших недавно путешествовали на круизном лайнере «Белиссимо».