Гео Лерос. Фото: Діалог.UA

https://racurs.ua/ua/n136110-slugy-narodu-staly-na-zahyst-lerosa-i-zajadaly-rozsliduvaty-kompromat-na-iermaka.html

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«Плівки Єрмака» вже стали лакмусовим папірцем роботи правоохоронних органів в Україні. Публікація відеороликів, на яких брат глави Офісу президента Андрія Єрмака продає державні посади, обурила суспільство, яке сподівалося, що нова влада викорінить дане явище. Однак правоохоронні органи замість того, щоб дати правову оцінку діям брата Єрмака, відкрили кілька кримінальних проваджень проти нардепа Гео Лероса, який оголив цей «гнійник». Такі дії правоохоронців викликали стурбованість у колег Лероса по фракції.

Нардеп із фракції «Слуга народу» Микита Потураєв заявив, що колеги Лероса стурбовані ситуацією, яка склалася навколо оприлюднення скандальних записів. На думку Потураєва, факт торгівлі державними посадами повинен бути розслідуваний. Однак дії правоохоронців у нардепів викликають здивування, повідомив Потураєв у Facebook.

Потураєв вважає, що наразі правоохоронні органи займаються зовсім не розслідуванням фактів, зафіксованих на відео, а чинять тиск на депутата Лероса.

У зв’язку з цим депутати звернулися до Офісу генпрокурора, Державного бюро розслідувань, Міністерства внутрішніх справ і в Національне антикорупційне бюро з вимогою у першу чергу розслідувати суть оприлюднених записів.

Депутат Євген Петруняк у Facebook опублікував дане звернення, під яким стоять підписи десяти депутатів із «Слуги народу».

Потураєв також додав, що додому до Лероса приїхали співробітники Служби безпеки України. Депутат висловив надію, що правоохоронці приїжджали просити Лероса про допомогу в розслідуванні фактів можливої ​​корупції у наданих ним відеоматеріалах.

В іншому випадку, на думку Потураєва, дана історія набуває неприємного забарвлення.