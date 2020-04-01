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Коронавірусний закон: які новації запроваджує ухвалений Радою документ, фото — Вести
Разумков підписав коронавірусний закон: які новації він запроваджує для бізнесу, судів і медиківhttps://racurs.ua/ua/n136109-razumkov-pidpysav-koronavirusnyy-zakon-yaki-novaciyi-vin-zaprovadjuie-dlya-biznesu-sudiv-i-medykiv.htmlРакурс
Закон про заходи боротьби із епідемією COVID-19 підписав спікер Ради Дмитро Разумков.
Його ухвалили нардепи на позачерговому засіданні парламенту 30 березня.
Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 3275 передано на підпис президенту, повідомляє сайт Ради.
Головні його положення такі:
- медпрацівникам, які безпосередньо зайняті у боротьбі із поширенням коронавірусу встановлять доплату у розмірі до 300% заробітної плати, а для працівників соцзахисту населення, які надають послуги громадянам, що знаходяться вдома — до 100% заробітної плати;
- збільшено ліміти для груп платників єдиного податку фізичних осіб — підприємців: перша група — з 300 тис грн до 1 млн грн, друга група — з 1,5 до 5 млн грн, третя група — з 5 до 7 млн грн;
- ввезення ліків, медичних виробів і обладнання для протидії COVID-19 та їх постачання звільняється від сплати ПДВ;
- до 31 травня акцизний податок справляється за нульовою ставкою за літр 100%-го спирту, йдеться про спирт, який використовується для виробництва дезінфекційних засобів;
- плата за землю і податок на нерухомість не сплачуються з 1 березня по 31 березня 2020 року;
- штрафи за несплату чи несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ), неподання (несвоєчасне подання) звітності про сплату ЄСВ не застосовуються з 1 березня по 31 травня;
- під час карантину учасники судової справи можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відео конференції;
- судам дозволили приймати рішення про обмеження доступу осіб, які не є учасниками судового процесу;
- на період карантину забороняється підвищення процентної ставки за кредитним договором;
- за зверненням роботодавця виплачуватиметься допомога по частковому безробіттю працівникам, яких не звільнено з роботи, але їхня зарплата і тривалість робочого часу скорочена роботодавцем (тільки для малих і середніх підприємств);
- на період карантину уряд отримав право встановлювати граничні ціни на товари протиепідемічного призначення та соціальні товари.
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