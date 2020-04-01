Коронавірусний закон: які новації запроваджує ухвалений Радою документ, фото — Вести

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Закон про заходи боротьби із епідемією COVID-19 підписав спікер Ради Дмитро Разумков.

Його ухвалили нардепи на позачерговому засіданні парламенту 30 березня.

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 3275 передано на підпис президенту, повідомляє сайт Ради.

Головні його положення такі: