Коронавирусный закон: какие новации вводит принятый Радой документ, фото — Вести

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Закон о мерах борьбы с эпидемией COVID-19 подписал спикер Рады Дмитрий Разумков.

Его приняли нардепы на внеочередном заседании парламента 30 марта.

Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)» № 3275 передан на подпись президенту, сообщает сайт Рады.

Главные его положения таковы: