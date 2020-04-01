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Ракурс
Коронавирусный закон: какие новации вводит принятый Радой документ, фото — Вести

Разумков подписал коронавирусный закон: какие новации он вводит для бизнеса, судов и медиков

1 апр 2020, 17:40
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Закон о мерах борьбы с эпидемией COVID-19 подписал спикер Рады Дмитрий Разумков.

Его приняли нардепы на внеочередном заседании парламента 30 марта.

Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)» № 3275 передан на подпись президенту, сообщает сайт Рады.

Главные его положения таковы:

  • медработникам, которые непосредственно заняты в борьбе с распространением коронавируса установят доплату в размере до 300% заработной платы, а для работников соцзащиты населения, которые предоставляют услуги гражданам, находящимся дома — до 100% заработной платы;
  • увеличены лимиты для групп плательщиков единого налога физических лиц-предпринимателей: первая группа — с 300 тыс грн до 1 млн грн, вторая группа — с 1,5 до 5 млн грн, третья группа — с 5 до 7 млн ​​грн;
  • ввоз лекарств, медицинских изделий и оборудования для противодействия COVID-19 и их поставки освобождаются от уплаты НДС;
  • до 31 мая акцизный налог взимается по нулевой ставке за литр 100%-го спирта (спирт, используемый для производства дезинфицирующих средств);
  • плата за землю и налог на недвижимость не уплачиваются с 1 марта по 31 марта 2020 года;
  • штрафы за неуплату или несвоевременную уплату единого социального взноса (ЕСВ), непредставление отчетности об уплате ЕСВ не применяются с 1 марта по 31 мая;
  • во время карантина участники судебного дела могут участвовать в заседании в режиме видеоконференции;
  • судам разрешили принимать решения об ограничении доступа лиц, не являющихся участниками судебного процесса;
  • на период карантина запрещается повышение процентной ставки по кредитному договору;
  • по обращению работодателя будет выплачиваться пособие по частичной безработице работникам, которых уволили с работы, но их зарплата и продолжительность рабочего времени сокращена работодателем (только для малых и средних предприятий);
  • на период карантина правительство получило право устанавливать предельные цены на товары противоэпидемического назначения и социальные товары.

Источник: Ракурс


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