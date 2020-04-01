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Коронавирусный закон: какие новации вводит принятый Радой документ, фото — Вести
Разумков подписал коронавирусный закон: какие новации он вводит для бизнеса, судов и медиковhttps://racurs.ua/n136109-razumkov-podpisal-koronavirusnyy-zakon-kakie-novacii-on-vvodit-dlya-biznesa-sudov-i-medikov.htmlРакурс
Закон о мерах борьбы с эпидемией COVID-19 подписал спикер Рады Дмитрий Разумков.
Его приняли нардепы на внеочередном заседании парламента 30 марта.
Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)» № 3275 передан на подпись президенту, сообщает сайт Рады.
Главные его положения таковы:
- медработникам, которые непосредственно заняты в борьбе с распространением коронавируса установят доплату в размере до 300% заработной платы, а для работников соцзащиты населения, которые предоставляют услуги гражданам, находящимся дома — до 100% заработной платы;
- увеличены лимиты для групп плательщиков единого налога физических лиц-предпринимателей: первая группа — с 300 тыс грн до 1 млн грн, вторая группа — с 1,5 до 5 млн грн, третья группа — с 5 до 7 млн грн;
- ввоз лекарств, медицинских изделий и оборудования для противодействия COVID-19 и их поставки освобождаются от уплаты НДС;
- до 31 мая акцизный налог взимается по нулевой ставке за литр 100%-го спирта (спирт, используемый для производства дезинфицирующих средств);
- плата за землю и налог на недвижимость не уплачиваются с 1 марта по 31 марта 2020 года;
- штрафы за неуплату или несвоевременную уплату единого социального взноса (ЕСВ), непредставление отчетности об уплате ЕСВ не применяются с 1 марта по 31 мая;
- во время карантина участники судебного дела могут участвовать в заседании в режиме видеоконференции;
- судам разрешили принимать решения об ограничении доступа лиц, не являющихся участниками судебного процесса;
- на период карантина запрещается повышение процентной ставки по кредитному договору;
- по обращению работодателя будет выплачиваться пособие по частичной безработице работникам, которых уволили с работы, но их зарплата и продолжительность рабочего времени сокращена работодателем (только для малых и средних предприятий);
- на период карантина правительство получило право устанавливать предельные цены на товары противоэпидемического назначения и социальные товары.
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