1 апреля: День смеха на Аляске или Невероятный розыгрыш с извержением вулкана

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1 апреля на День смеха предлагаем вам ознакомиться с историей о невероятном розыгрыше жителей городка Ситка на Аляске, который на протяжении трех лет планировал их неугомонный сосед Оливер (Порки) Бикар. Розыгрыш считается одним из самых необычных в мире. Его удалось реализовать благодаря хорошему воображению, бутылке виски, куче старых шин и помощи нескольких друзей.

1 апреля: что произошло в День смеха 1974 года на Аляске?

Жертвой розыгрыша 1 апреля стал целый город в штате Аляска. В тот день жители Ситки, несмотря на прогнозы метеорологов о безоблачном дне, увидели как из кратера давно потухшего вулкана, у подножия которого и расположен город, поднимается шлейф черного дыма. Густое облако разрасталась все больше и больше. Люди начали паниковать, ожидая возможного извержения вулкана. Шокированные жители Ситки начали покидать город. На выезде образовалась пробка.

Кто-то звонил на метеорологическую станцию, но там ничего не понимали, ведь вулкан на горе Еджекумбе дремал как минимум несколько сотен лет. В конце концов вертолет береговой охраны поднялся в небо и начал осматривать территорию. Впоследствии спасатели увидели сотни шин, которые горели в кратере вулкана. Вокруг ствола вулкана в снегу красовалась гигантская надпись «С Днем дурака» (APRIL FOOL). Это была тщательная работа местного шутника. По некоторым рассказам, рядом с огромным горящей кучей старых покрышек с бутылкой виски стоял Порки Бикар и громко хохотал, пишет Hoaxes.

К тому времени Порки было уже 50 лет. Однако, перед тем, как устроить эту шутку, он уведомил местную полицию, но забыл сообщить о своих планах береговой охране. Впоследствии об этой выходке Порки узнал весь мир.

По словам пилота вертолета, когда он оказался над задымленным кратером, то сначала не мог поверить своим глазам. Но, присмотревшись внимательнее, он засмеялся. Огромная куча старых шин полыхала, а краской на снегу черными буквами сообщалось о первоапрельской выходке.

1 апреля: как возникла идея розыгрыша?

Идея с извержением вулкана возникла в Порки Бикара в 1971 году. Поэтому он собрал 70 старых шин, которые хранил в ангаре для аэроплана. Но ему пришлось подождать три года — ко Дню дурака 1 апреля 1974 года, чтобы воплотить ее в жизнь, поскольку погодные условия лишь тогда оказались идеальными.

Известно, что шутнику помогали друзья — Гарри Сульсер, Кен Стедман и Ларри Нельсон. Все они были частью группы, называвшей себя «Грязная дюжина» (Dirty Dozen) и еженедельно собиравшейся на кофе и разговоры в ресторане Revard’s. Авантюру помог реализовать еще один пилот самолета, который сбросил в кратер вулкана шины, несколько дымовых бомб и галлонов газа. 1 апреля друзья сложили и подожгли шины, а затем шутники направились домой.

Новость о розыгрыше в День смеха 50-летнего Порки подхватила Associated Press и распространяли газеты по всему миру. Реакция людей в Ситке была почти равномерно положительной. Даже береговая охрана не слишком обиделась из-за этой выходки. Авиакомпания Alaska Airlines также оценила шутку и включила историю о Порки в свою рекламную кампанию в 1975 году, которая рассказывала о непоколебимом духе жителей Аляски. Этот розыгрыш занимает третье место в списке лучших 100 первоапрельских шуток всех времен.

День смеха: кто такой Порки Бикар

Порки Бикар родился 1 ноября 1923 года в городе Чехалис, штат Вашингтон. Он воевал во Второй мировой войне и участвовал во вторжении в Нормандию, за что впоследствии французское правительство наградило его медалью. В 1950 году он женился на своей женой Патрисией и воспитал троих детей. Семья переехала в Ситку в 1960 году, а Порки работал в лесозаготовительной компании Barton and Reynvaan.

В 1964 году он начал собственный лесозаготовительный бизнес и создал компанию Porky’s Equipment Inc. Порки был талантливым лесорубом, также работал с металлом, создавая арт-объекты. Но больше всего его знали как легендарного шутника — он однажды использовал экскаватор, чтобы привлечь и сбросить дерево посреди заезда в двор своего друга, размещал пластиковые фламинго на деревьях, чтобы запутать туристические катера.

Умер Порки Бикар 11 августа 2003 года в возрасте 79 лет.