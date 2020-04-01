Коронавирус. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n136107-v-ukraine-budut-nagrajdat-medalu-za-borbu-s-pandemiey-koronavirusa-video.html

Ракурс

Коронавирус заставил все страны мира объединить усилия в борьбе с пандемией, но пока у медиков не получается остановить распространение инфекции. В Украине решили выпустить медаль, которой планируют награждать медработников, полицейских, чиновников и волонтеров, которые активно принимали участие в борьбе с пандемией.

Наградная медаль будет называться «За самоотверженный труд в борьбе с пандемией». Об этом сообщил во время брифинга директор Всеукраинского творческого объединения «Орден» Александр Сопов.

Сопов уточнил, что медаль будет международной, поэтому надписи на ней сделаны на латыни.

По словам директора ВТО «Орден», в мире еще ни разу не наблюдалось такой сплоченности в борьбе с общим врагом. Возможно, пандемия коронавируса заставит человечество понять, что наша планета не настолько большая, когда приходит беда.

Сопов добавил, что пока неизвестно, кто будет инициатором вручения медали. Возможно, эти функции будут возложены на Совет национальной безопасности и обороны или на Минздрав.

Пока существует лишь эскиз медали, но Сопов пообещал, что уже через неделю награда будет представлена общественности.

Как ранее писал «Ракурс», украинские фармацевты начали разработку генерической копии противовирусного препарата AVIGAN, известного также под такими торговыми названиями как «Фавипиравир» и Т-705. Данное лекарство планируется использовать для лечения больных коронавирусом.