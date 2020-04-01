Карантин в Украине: социологи утверждают, что граждане хотят "твердой руки", сидят дома и не верят официальной статистике, фото — Ракурс

https://racurs.ua/n136106-hotyat-tverdoy-ruki-sidyat-doma-i-ne-veryat-oficialnoy-statistike-sociologi-rasskazali.html

Ракурс

Карантин украинцы переживают с неоднозначными настроениями. Социологи сообщают, что кто-то доволен жесткими ограничениями, введенными властями, другие не против еще сильнее «закрутить гайки».

Хотя о введении чрезвычайного положения в Украине мнения респондентов разделились: 49% — поддержали бы такую ​​инициативу, 43% — нет.

Таковы данные опроса группы «Рейтинг», проведенного в последние дни марта. 83% опрошенных поддержали бы возможный запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок, митингов в условиях чрезвычайного положения в стране, а 71% — не возражают против возможного ограничения въезда и выезда в отдельные регионы и города. Так же значительный процент (65%) не против и ограничения движения и осмотра транспортных средств.

Большинство (58%) согласилась бы и на объявление комендантского часа в городах. Но только 14% граждан поддержали бы предоставление государству права принудительно изымать имущество у юридических и физических лиц в условиях чрезвычайного положения.

Наказывать нарушителей карантина опрошенные предлагают преимущественно с помощью значительных штрафов (74%), а 58% опрошенных считают введенные властями меры по борьбе с коронавирусом оптимальными.

Половина респондентов (53%) убеждены, что власть умаляет ситуацию, информируя о коронавирусе. Примерно столько же (56%) считают реакцию президента Украины на эпидемию эффективной, а 30% дают противоположные оценки.

Чаще всего карантин считают неэффективным жители юга и востока страны, молодые люди и мужчины, впрочем, 70% считают ограничения эффективными.

Большинство опрошенных заявили, что ограничили выход из дома в связи с карантином. Треть отметили, что придерживаются частичных ограничений. Лишь каждый десятый отметил, что не придерживается карантина. Чаще о полном самоограничении отвечали жители центральных регионов, женщины и представители старшей возрастной группы.

Половина опрошенных (52%) заявили, что готовы оставаться дома, не выходя на улицу больше пяти дней, при условии введения запрета на выход из дома.

Почти 80% переживают, что в Украине наступит затяжной экономический кризис. Лишь 25% взволнованы из-за того, что придется отменить важные события или поездки, но сразу три четверти — не переживают из-за этого.

Аудитория опроса «Рейтинга» состояла из граждан в возрасте от 18 лет и старше во всех регионах, кроме оккупированных Россией. Опросили 2 тыс. человек на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.