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Карантин в Україні: соціологи стверджують, що громадяни хочуть твердої руки, сидять вдома і не вірять офіційній статистиці, фото — Ракурс

Хочуть «твердої руки», сидять вдома і не вірять офіційній статистиці: соціологи розповіли про настрої українців на карантині (ІНФОГРАФІКА)

1 кві 2020, 16:50
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Карантин українці переживають із неоднозначними настроями. Соціологи повідомляють, що хтось задоволений жорсткими обмеженнями, запровадженими владою, інші вважають ще сильніше «закрутити гайки».

Хоча щодо введення надзвичайного стану в Україні думки респондентів розділилися: 49% - підтримали б таку ініціативу, 43% - ні.

Карантин в Україні: соціологи стверджують, що громадяни хочуть твердої руки, сидять вдома і не вірять офіційній статистиці, фото — "Рейтинг"

Такими є дані опитування групи «Рейтинг», яке провели в останні дні березня. 83% опитаних підтримали б можливу заборону на проведення масових заходів, страйків, мітингів в умовах надзвичайного стану в країні, а 71% - не заперечують проти можливого обмеження в’їзду та виїзду в окремі регіони і міста. Так само значний відсоток (65%) не проти й обмеження руху та огляду транспортних засобів.

Більшість (58%) погодилася б і на оголошення комендантської години в містах. Але тільки 14% громадян підтримали б надання державі права примусово вилучати майно у юридичних та фізичних осіб в умовах надзвичайного стану.

Карантин в Україні: соціологи стверджують, що громадяни хочуть твердої руки, сидять вдома і не вірять офіційній статистиці, фото — "Рейтинг"

Карати порушників карантину опитані пропонують переважно запровадженням значних штрафів (74%), а 58% опитаних вважають запроваджені владою заходи щодо боротьби з коронавірусом оптимальними.

Половина респондентів (53%) переконані, що влада применшує ситуацію, інформуючи про коронавірус. Приблизно стільки ж (56%) вважають реакцію президента України на епідемію ефективною, а 30% дають протилежні оцінки.

Карантин в Україні: соціологи стверджують, що громадяни хочуть твердої руки, сидять вдома і не вірять офіційній статистиці, фото — "Рейтинг"

Найчастіше карантин вважають неефективним мешканці півдня та сходу країни, молодші опитані та чоловіки, утім, 70% вважають обмеження ефективними.

Більшість опитаних заявили, що обмежили вихід з дому у зв’язку з карантином. Третина зазначили, що дотримуються часткових обмежень. Лише кожен десятий зазначив, що не дотримується карантину. Частіше про повне самообмеження зазначали мешканці центральних регіонів, жінки та представники найстаршої вікової групи.

Карантин в Україні: соціологи стверджують, що громадяни хочуть твердої руки, сидять вдома і не вірять офіційній статистиці, фото — "Рейтинг"

Половина опитаних (52%) заявили, що готові залишатися вдома, не виходячи на вулицю більше п’яти днів, за умови запровадження заборони на вихід з дому.

Майже 80% переживають, що в Україні наступить затяжна економічна криза. Лише 25% схвильовані через те, що доведеться скасувати важливі події чи поїздки, водночас три чверті — не хвилюються через це.

Карантин в Україні: соціологи стверджують, що громадяни хочуть твердої руки, сидять вдома і не вірять офіційній статистиці, фото — "Рейтинг"

Карантин в Україні: соціологи стверджують, що громадяни хочуть твердої руки, сидять вдома і не вірять офіційній статистиці, фото — "Рейтинг"

Аудиторія опитування «Рейтингу» складалася з громадян віком від 18 років і старші в усіх регіонах, крім окупованих Росією. Опитали 2 тис. осіб на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Карантин в Україні: соціологи стверджують, що громадяни хочуть твердої руки, сидять вдома і не вірять офіційній статистиці, фото — "Рейтинг"

Джерело: Ракурс


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