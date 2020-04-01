Карантин в Україні: соціологи стверджують, що громадяни хочуть твердої руки, сидять вдома і не вірять офіційній статистиці, фото — Ракурс

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Карантин українці переживають із неоднозначними настроями. Соціологи повідомляють, що хтось задоволений жорсткими обмеженнями, запровадженими владою, інші вважають ще сильніше «закрутити гайки».

Хоча щодо введення надзвичайного стану в Україні думки респондентів розділилися: 49% - підтримали б таку ініціативу, 43% - ні.

Такими є дані опитування групи «Рейтинг», яке провели в останні дні березня. 83% опитаних підтримали б можливу заборону на проведення масових заходів, страйків, мітингів в умовах надзвичайного стану в країні, а 71% - не заперечують проти можливого обмеження в’їзду та виїзду в окремі регіони і міста. Так само значний відсоток (65%) не проти й обмеження руху та огляду транспортних засобів.

Більшість (58%) погодилася б і на оголошення комендантської години в містах. Але тільки 14% громадян підтримали б надання державі права примусово вилучати майно у юридичних та фізичних осіб в умовах надзвичайного стану.

Карати порушників карантину опитані пропонують переважно запровадженням значних штрафів (74%), а 58% опитаних вважають запроваджені владою заходи щодо боротьби з коронавірусом оптимальними.

Половина респондентів (53%) переконані, що влада применшує ситуацію, інформуючи про коронавірус. Приблизно стільки ж (56%) вважають реакцію президента України на епідемію ефективною, а 30% дають протилежні оцінки.

Найчастіше карантин вважають неефективним мешканці півдня та сходу країни, молодші опитані та чоловіки, утім, 70% вважають обмеження ефективними.

Більшість опитаних заявили, що обмежили вихід з дому у зв’язку з карантином. Третина зазначили, що дотримуються часткових обмежень. Лише кожен десятий зазначив, що не дотримується карантину. Частіше про повне самообмеження зазначали мешканці центральних регіонів, жінки та представники найстаршої вікової групи.

Половина опитаних (52%) заявили, що готові залишатися вдома, не виходячи на вулицю більше п’яти днів, за умови запровадження заборони на вихід з дому.

Майже 80% переживають, що в Україні наступить затяжна економічна криза. Лише 25% схвильовані через те, що доведеться скасувати важливі події чи поїздки, водночас три чверті — не хвилюються через це.

Аудиторія опитування «Рейтингу» складалася з громадян віком від 18 років і старші в усіх регіонах, крім окупованих Росією. Опитали 2 тис. осіб на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.