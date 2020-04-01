Коронавірус. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136107-v-ukrayini-budut-nagorodjuvaty-medallu-za-borotbu-z-pandemiieu-koronavirusu-video.html

Ракурс

Коронавірус змусив всі країни світу об'єднати зусилля у боротьбі з пандемією, але поки що у медиків не виходить зупинити поширення інфекції. В Україні вирішили випустити медаль, якою планують нагороджувати медпрацівників, поліцейських, чиновників і волонтерів, які активно брали участь у боротьбі з пандемією.

Нагородна медаль буде називатися «За самовіддану працю в боротьбі з пандемією». Про це повідомив під час брифінгу директор Всеукраїнського творчого об'єднання «Орден» Олександр Сопов.

Сопов уточнив, що медаль буде міжнародною, тому написи на ній зроблені на латині.

За словами директора ВТО «Орден», у світі ще жодного разу не спостерігалося такої згуртованості в боротьбі зі спільним ворогом. Можливо, пандемія коронавірусу змусить людство зрозуміти, що наша планета не так велика, коли приходить біда.

Сопов додав, що поки невідомо, хто буде ініціатором вручення медалі. Можливо, ці функції будуть покладені на Раду національної безпеки і оборони або на МОЗ.

Поки існує лише ескіз медалі, але Сопов пообіцяв, що вже через тиждень нагорода буде представлена ​​громадськості.

Як раніше писав «Ракурс», українські фармацевти почали розробку генеричної копії противірусного препарату AVIGAN, відомого також під такими торговими назвами як «Фавіпіравір» і Т-705. Дані ліки планується використовувати для лікування хворих на коронавірус.