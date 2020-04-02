Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n136171-v-ivano-frankovske-umerla-beremennaya-jenschina-mediki-podozrevaut-covid-19.html

Ракурс

Беременная женщина умерла в городском роддоме Ивано-Франковска.

Врачи провели операцию родоразрешения, ребенок сейчас находится в реанимации под круглосуточным наблюдением. Состояние младенца — средней тяжести. Об этом сегодня сообщил мэр города Руслан Марцинкив на собственной странице в Facebook.

Вчера, 1 апреля, в городском клиническом перинатальном центре внезапно умерла беременная женщина, срок беременности — 35−36 недель, — отметил он.

По его словам, на вскрытии у умершей обнаружили пневмонию и заподозрили коронавирус. Медики взяли материал, который для установления окончательного диагноза направили в референс-лабораторию Центра общественного здоровья.

Чиновник добавил, что 1 апреля подтвердили коронавирус еще у одной беременной. Экспресс-тест дважды показал отрицательный результат, но его образцы все равно направили на лабораторное тестирование, которое и обнаружило вирус. Состояние женщины удовлетворительное.

Причины внезапной смерти на фоне полного здоровья в настоящее время устанавливаются. Женщина не была в контакте с той беременной женщиной, у которой обнаружили коронавирус, о результатах которого мы узнали только вчера. Сегодня проводилось вскрытие этой женщины. Установлено, что у женщины есть подозрение на двухстороннюю пневмонию. Поэтому мы рассматриваем вопрос, что этой женщине выставлено подозрение на коронавирусную инфекцию. Отобраны все материалы для поставки в референс-лаборатории ЦОЗ, чтобы исследовать истинную причину смерти этой женщины, — цитирует издание «Галичина» начальницу Управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета Мария Бойко.

Напомним, в Ивано-Франковском перинанальному центре от COVID-19 умерли уже две роженицы. Всего в регионе 64 инфицированных лица, в области зарегистрировано 5 летальных случаев. В областном центре — 20 официально установленных ПЦР-тестом больных COVID-19.