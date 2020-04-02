Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136171-v-ivano-frankivsku-pomerla-vagitna-jinka-medyky-pidozruut-covid-19.html

Ракурс

Вагітна жінка померла у міському пологовому будинку Івано-Франківська.

Лікарі провели розродження, дитина зараз перебуває в реанімації під цілодобовим наглядом. Стан немовляти — середньої тяжкості. Про це сьогодні повідомив мер міста Руслан Марцінків на власній сторінці у Facebook.

Учора, 1 квітня, у міському клінічному перинатальному центрі раптово померла вагітна жінка, термін вагітності — 35−36 тижнів, — зазначив він.

За його словами, на розтині у померлої виявили пневмонію і запідозрили коронавірус. Медики взяли матеріал, який для встановлення остаточного діагнозу спрямували у референс-лабораторію Центру громадського здоров’я.

Чиновник додав, що 1 квітня підтвердили коронавірус ще в однієї вагітної. Експрес-тест двічі показав негативний результат, але її зразки все одно направили на лабораторне тестування, яке і виявило вірус. Стан жінки задовільний.

Причини раптової смерті на фоні повного здоров’я на даний час встановлюються. Жінка не була в контакті з тою вагітною жінкою, в якої виявили коронавірус, про результати якого ми довідалися тільки вчора. Сьогодні проводився розтин цієї жінки. Встановлено, що у жінки є підозра на двобічну пневмонію. Тому ми розглядаємо питання, що цій жінці виставлена підозра на коронавірусну інфекцію. Відібрані усі матеріали для поставки до референс-лабораторії ЦГЗ, щоб дослідити істинну причину смерті цієї жінки, — цитує видання «Галичина» начальницю Управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради Марія Бойко.

Нагадаємо, в Івано-Франківському перинатальному центрі від COVID-19 померли вже дві породіллі. Всього у регіоні 64 інфікованих особи, в області зареєстровано 5 летальних випадків. В обласному центрі — 20 офіційно встановлених ПЛР-тестом хворих на COVID-19.