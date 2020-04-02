Колишній міністр фінансів Ігор Уманський. Фото: Мінфін у Facebook

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Ігор Уманський, екс-міністр фінансів заявив, що подавав у Кабінет міністрів подання на звільнення голови податкової служби Сергія Верланова, оскільки бюджет нібито недоотримував за 5 млрд грн щомісяця через схеми з ПДВ.

Чиновник заявив, що у зв’язку з цим вимагав звільнення і голови Державної митної служби Максима Нефьодова. Відповідні подання він направив прем'єр-міністру Денису Шмигалю. Про це Уманський заявив в інтерв’ю «Лівому берегу».

За словами Уманського, через корупційні схеми бюджет України щомісяця втрачаввеличезні суми коштів.

Я приходжу до нього (Шмигаля), показую: «Дивіться, ми зараз тут плюшками балуємося, а ось — інформація по кожному місяцю, і це тільки „скрутки“ з ПДВ. Це в середньому 5 мільярдів на місяць недоотримує бюджет». Як тільки я прийшов у Мінфін, мені швидко з усіх боків зливати інформацію почали з розшифровками, за компаніями, за сумами. Де стартують, через кого проганяють, де виводять. І 5 мільярдів — це тільки щодо ПДВ! Клименко з Януковичем дивляться і кажуть: «Блін, а що, так можна було?», — йдеться в інтерв’ю.

Уманський додав, у відповідь на офіційне подання про звільнення, Шмигаль пропонував дати керівникам служб час, щоб ті покращили всі результати.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні підтримала відставки Ігоря Уманського. Новим очільником Мінфіну став Сергій Марченко.