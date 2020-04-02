Бывший министр финансов Игорь Уманский. Фото: Минфин в Facebook

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Игорь Уманский, экс-министр финансов заявил, что подавал в Кабинет министров представление на увольнение председателя службы Сергея Верланова, поскольку бюджет якобы недополучал за 5 млрд грн ежемесячно из-за схем с НДС.

Чиновник заявил, что в связи с этим требовал увольнения и председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова. Соответствующее представление он направил премьер-министру Денису Шмыгалю. Об этом Уманский заявил в интервью «Левому берегу».

По словам Уманского, из-за коррупционных схем бюджет Украины ежемесячно терял огромные суммы средств.

Я прихожу к нему (Шмыгалю), показываю: «Смотрите, мы сейчас тут плюшками балуемся, а вот — информация по каждому месяцу, и это только „скрутки“ с НДС. Это в среднем 5 миллиардов в месяц недополучает бюджет». Как только я пришел в Минфин, мне быстро со всех сторон начали сливать информацию с расшифровками, за компаниями, по суммам. Где стартуют, через кого прогоняют, где выводят. И 5 миллиардов — это только по НДС! Клименко с Януковичем смотрят и говорят: «Блин, а что, так можно было?», — говорится в интервью.

Уманский добавил, в ответ на официальное представление об увольнении, Шмыгаль предлагал дать руководителям служб время, чтобы те улучшили все результаты.

Напомним, 30 марта Верховная Рада на внеочередном заседании поддержал отставку Игоря Уманского. Новым главой Минфина стал Сергей Марченко.