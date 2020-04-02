Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n136169-koronavirus-v-ukrayini-zelenskyy-pidpysav-zakon-pro-socialni-ta-ekonomichni-garantiyi.html

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Володимир Зеленський, президент України, 2 квітня підписав закон щодо підтримки населення та бізнесу в умовах карантину через поширення коронавірусу.

Глава держави погодив законопроект № 3275 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)». Про це повідомляється на сайті ВРУ.

Закон передбачає продовження виплат державної допомоги малозабезпеченим категоріям населення на період карантину в країні. Документ гарантує продовження виплат допомоги малозабезпеченим сім’ям, інших видів державної допомоги, пенсії за інвалідністю.

Судам дозволили приймати рішення про обмеження доступу осіб, які не є учасниками судового процесу. Також під час коронавірусного карантину учасники судової справи можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відео конференції.

Коронавірусний закон також передбачає доплату у розмірі до 300% заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо борються з коронавірусом. Працівникам соціального захисту населення, які працюють з громадянами, що перебувають вдома, передбачається доплата до 100% заробітної плати.

Нагадаємо, закон про заходи боротьби із епідемією COVID-19 ухвалили 30 березня, на позачерговому засіданні парламенту. Спікер Ради Дмитро Разумков підписав закон 31 березня.