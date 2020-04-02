Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n136169-koronavirus-v-ukraine-zelenskiy-podpisal-zakon-o-socialnyh-i-ekonomicheskih-garantiyah.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, 2 апреля подписал закон о поддержке населения и бизнеса в условиях карантина из-за распространения коронавируса.

Глава государства согласовал законопроект № 3275 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)». Об этом сообщается на сайте ВРУ.

Закон предусматривает продление выплат государственной помощи малообеспеченным категориям населения на период карантина в стране. Документ гарантирует продление выплат помощи малообеспеченным семьям, другим видам государственной помощи, пенсии по инвалидности.

Судам разрешили принимать решения об ограничении доступа лиц, не являющихся участниками судебного процесса. Также во время коронавирусного карантина участники судебного дела могут участвовать в судебном заседании в режиме видео конференции.

Коронавирусный закон также предусматривает доплату в размере до 300% заработной платы медицинским и другим работникам, которые непосредственно борются с коронавирусом. Работникам социальной защиты населения, работающим с гражданами, находящимися дома, предусматривается доплата до 100% заработной платы.

Напомним, закон о мерах борьбы с эпидемией COVID-19 приняли 30 марта, на внеочередном заседании парламента. Спикер Рады Дмитрий Разумков подписал закон 31 марта.