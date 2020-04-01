В Івано-Франківську померла від коронавірусу ще одна породілля, фото — ВН

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Смерть від COVID-19 1 квітня зареєстрували в Івано-Франківському перинатальному центрі. Це другий впродовж трьох днів випадок смерті породіллі від коронавірусу.

Сьогодні вранці медики підтвердили, що жінка, яка померла 30 березня, була інфікована, а по обіді мер міста Руслан Марцінків розповів, що в перинатальному центрі загинула внаслідок COVID-19 ще одна породілля.

На жаль, маємо два смертельні випадки в Івано-Франківському перинатальному центрі. Хоча це не жителі Івано-Франківська, але це велика трагедія для нас, — повідомив Марцинків у відеозверненні.

Всього у регіоні 64 інфікованих особи, в області зареєстровано 5 летальних випадків. В обласному центрі — 20 офіційно встановлених ПЛР-тестом хворих на COVID-19.

Мер розповів, що з 2 квітня запрацює обласна лабораторія, яка дозволить робити до 80 ПЛР-тестів на день.

112 хворих з підозрою на коронавірус перебуває нині в обласній інфекційній лікарні, з них восьмеро людей — у важкому стані, але вони не потребують апаратів штучної вентиляції легень.

Нагадаємо, що жінка, яку хворою привезли в перинатальний центр Івано-Фарнківська, зізналася лікарям, що нещодавно повернулася з Польщі. У неї після смерті підтвердили коронавірус. Напередодні жінку госпіталізували з високою температурою.