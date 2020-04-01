В Ивано-Франковске умерла от коронавируса еще одна роженица, фото — ВН

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Смерть из-за COVID-19 1 апреля зарегистрировали в Ивано-Франковском перинатальном центре. Это второй в течение трех дней случай смерти роженицы от коронавируса.

Сегодня утром медики подтвердили, что женщина, которая умерла 30 марта, была инфицирована, а после обеда мэр города Руслан Марцинкив рассказал, что в перинатальном центре погибла в результате COVID-19 еще одна роженица.

К сожалению, имеем два смертельных случая в Ивано-Франковском перинатальном центре. Хотя это не жители Ивано-Франковска, но это большая трагедия для нас, — сообщил Марцинкив в видеообращении.

Всего в регионе 64 инфицированных, в области зарегистрированы пять летальных случаев. В областном центре — 20 официально установленных ПЦР-тестом больных COVID-19.

Мэр рассказал, что со 2 апреля заработает областная лаборатория, которая позволит производить до 80 ПЦР-тестов в день.

112 больных с подозрением на коронавирус находится сейчас в областной инфекционной больнице, из них восемь человек — в тяжелом состоянии, но они не нуждаются в аппаратоъ искусственной вентиляции легких.

Напомним, что женщина, которую больной привезли в перинатальный центр Ивано-Франковска, призналась врачам, что недавно вернулась из Польши. У нее после смерти подтвердили коронавирус. Накануне женщину госпитализировали с высокой температурой