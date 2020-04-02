Скандал навколо «плівок Єрмака». Фото: bykvu.com

https://racurs.ua/ua/n136172-plivky-iermaka-v-ofisi-prezydenta-vidreaguvaly-na-skandal.html

Ракурс

Офіс президента України відреагував на скандал довкола брата керівника ОПУ Дениса Єрмака.

У Зеленського наголошують, що всі факти викладені на так званих «плівках Лероса», повинні бути перевірені. Разом з тим президент чекає на встановлення джерела появи скандальних записів. Про це йдеться у заяві Офісу президента в Telegram.

Ситуація з оприлюдненими записами, у яких фігурує брат очільника Офісу президента, продемонструвала, скільки людей звикли до афер, коли вирішувати державні справи можна за хабарі. Розмови на оприлюднених плівках не мають стосунку до реального життя, ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, — зазначили в ОП.

На Банковій додали, що Служба безпеки України наразі проводить допити обох сторін: і брата очільника Офісу президента, і народного депутата Гео Лероса, котрий опублікував отримані плівки в мережі. Крім того, Антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за заявою народного депутата, а Державне бюро розслідувань — за заявою керівника ОП.

В Офісі президента додали, що чекають на офіційні результати розслідування від правоохоронців й наголосили, що «ніхто не уникне покарання за протиправні дії, однак і звинувачувати будь-яку зі сторін до офіційних результатів розслідування було б необачно».

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що опубліковані народним депутатом Гео Леросом записи — це «спланована акція». Єрмак зазначив, що після появи плівок, «на яких начебто присутній його брат Денис Єрмак», він звернувся до Державного бюро розслідувань та Служби безпеки.