«Плівки Єрмака» записував фігурант провадження про хабарництво — ЗМІ, фото — Суспільне

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«Плівки Єрмака» міг записувати фігурант кримінального провадження МВС. Дмитро Штанько, якого журналісти ідентифікували як автора прихованої зйомки брата керівника Офісу президента Дениса Єрмака, незадовго до цього потрапив у справу про хабар.

Керівник «Фінгранту» Дмитро Штанько фігурує в судових матеріалах, повідомляє програма «Наші гроші з Денисом Бігусом». Журналісти спочатку визначили, що відео з Єрмаком знімав саме він. В одному з роликів чоловік з камерою диктує номер свого мобільного. Ним користується Штанько, номер вказаний як контактний у компанії «Фінгрант» (власник — Штанько), яка займається фінансовим лізингом та кредитуванням.

Наприкінці липня 2019 року Печерський райсуд Києва розглядав справу про дачу 168 тис. грн хабара, ймовірно, чиновникам Фонду гарантування вкладів фізосіб. Передавав гроші начебто сам Штанько, хоча у справі він проходить як свідок.

Цим провадженням займалися у Нацполіції. Журналісти запідозрили, що Штанько діяв в інтересах слідства — він мав тільки статус свідка, а також швидко втратив інтерес до офісу, який хотів орендувати за хабар. Батько бізнесмена, Олександр Штанько, раніше був генерал-лейтенантом МВС.

Нагадаємо, що 29 березня нардеп від «Слуги народу» Гео Лерос опублікував у Фейсбук декілька роликів, на яких Денис Єрмак, брат нинішнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, веде переговори про ймовірну купівлю-продаж посад, проводить співбесіди.

Єрмак заявив про провокацію, а Гео Лерос сьогодні прийде на допит в СБУ.