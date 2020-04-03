Генасамблея ООН не підтримала пропозицію Росії щодо відмови від санкцій через коронавірус

Сесія Генасамблеї ООН, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n136179-genasambleya-oon-ne-pidtrymala-propozyciu-rosiyi-schodo-vidmovy-vid-sankciy-cherez-koronavirus.html

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Генеральна асамблея ООН відхилила ініціативу Росії щодо скасування односторонніх санкцій через епідемію коронавірусу SARS-CoV-2.

Натомість в результаті консенсусу було ухвалено резолюцію «Глобальна солідарність у боротьбі з коронавірусним захворюванням», яка закликає «активізувати міжнародне співробітництво» для протидії пандемії, повідомляє видання Deutsche Welle.

Росія ж наполягала на своєму варіанті резолюції під назвою «Декларація солідарності Об‘єднаних Націй перед викликами, створеними коронавірусом 2019 (COVID-19)», котрий містив вимогу про скасування міжнародних санкцій.

Україна першою з держав-членів ООН перервала процедуру умовчання щодо ініційованого Росією проекту резолюції, — прокоментував ситуацію з російською резолюцією міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. — У тексті за цією шляхетною назвою є багато правильних речей і одна маніпуляція, що може мати стратегічні руйнівні наслідки для системи міжнародної безпеки — запуск процесу скасування міжнародних санкцій.

Нагадаємо, у світі вже зафіксовано понад мільйон випадків коронавірусу SARS-CoV-2, померли вже 53 тис. інфікованих.