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Ракурс
Сесія Генасамблеї ООН, фото: kremlin.ru

Генасамблея ООН не підтримала пропозицію Росії щодо відмови від санкцій через коронавірус

3 кві 2020, 09:38
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Генеральна асамблея ООН відхилила ініціативу Росії щодо скасування односторонніх санкцій через епідемію коронавірусу SARS-CoV-2.

Натомість в результаті консенсусу було ухвалено резолюцію «Глобальна солідарність у боротьбі з коронавірусним захворюванням», яка закликає «активізувати міжнародне співробітництво» для протидії пандемії, повідомляє видання Deutsche Welle.

Росія ж наполягала на своєму варіанті резолюції під назвою «Декларація солідарності Об‘єднаних Націй перед викликами, створеними коронавірусом 2019 (COVID-19)», котрий містив вимогу про скасування міжнародних санкцій.

Україна першою з держав-членів ООН перервала процедуру умовчання щодо ініційованого Росією проекту резолюції, — прокоментував ситуацію з російською резолюцією міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. — У тексті за цією шляхетною назвою є багато правильних речей і одна маніпуляція, що може мати стратегічні руйнівні наслідки для системи міжнародної безпеки — запуск процесу скасування міжнародних санкцій.

Нагадаємо, у світі вже зафіксовано понад мільйон випадків коронавірусу SARS-CoV-2, померли вже 53 тис. інфікованих.

Джерело: Ракурс


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