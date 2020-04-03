Мільйон інфікованих і 53 тис. загиблих: пандемія коронавірусу не збавляє обертів, фото — Pixabay

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Коронавірус не збавляє обертів, темпи поширення хвороби все ще дуже високі. Впродовж доби жертвами COVID-19 у світі стали майже 6 тис. осіб, інфікованих тепер у світі — понад мільйон. Кількість жертв коронавірусу перевищила 53 тис. осіб.

Про це свідчать дані Інституту Джона Хопкінса.

Найбільше летальних випадків зафіксовано в Італії — 13 тис. 915. При цьому найбільше смертей за минулу добу зафіксували у США — там за 24 години померли 1 тис. 169 інфікованих, а загальна кількість смертей від коронавірусу у Штатах досягла 5 тис. 926. Кількість смертей в Іспанії зросла до 10 тис. 348 осіб, у Франції — до 5 тис. 387, в Британії — до 2 тис. 921 людини.

У світі коронавірусом заразилися вже понад 1 млн осіб. Лідером за кількістю підтверджених випадків залишаються США (245 тис.), Італія на другому місці (115 тис.), Іспанія на третьому (112 тис.).

У США за останні два тижні кількість безробітних збільшилася на 10 млн чоловік, повідомляє Associated Press.

Це найшвидший, найбільш приголомшливий колапс, який коли-небудь спостерігав американський ринок праці, — йдеться в повідомленні агентства.

Впродовж тижня було подано 6,6 млн заявок на допомогу з безробіття на додачу до 3,3 млн на минулому тижні. Економісти попередили, що безробіття може досягти рівнів, небачених з часів депресії. У Нью-Йорку вже зареєстрували понад 1,5 тис. смертей у результаті COVID-19.

Тим часом у Китаї оголосили триденну жалобу за загиблими від коронавірусу і лікарям, які пожертвували життям заради порятунку людей. Агенція «Сіньхуа» повідомляє, що з 4 квітня в країні скасують всі громадські розважальні заходи, а на будівлях, в тому числі в дипломатичних місіях, приспустять прапори. О 10.00 померлих вшанують трихвилинним мовчанням.

З початку епідемії, осередком якої стало місто Ухань в провінції Хубей, коронавірусом в Китаї перехворіли понад 82 тис. осіб. 3,3 тисячі осіб померли.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)