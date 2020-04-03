Миллион инфицированных и 53 тыс. погибших: пандемия коронавируса не сбавляет обороты, фото — Pixabay

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Коронавирус не сбавляет обороты, темпы распространения болезни все еще очень высоки. В течение суток жертвами COVID-19 в мире стали почти 6 тыс. человек, инфицированных теперь в мире более миллиона. Число жертв коронавируса превысило 53 тыс. человек.

Об этом свидетельствуют данные Института Джона Хопкинса.

Больше всего летальных случаев зафиксировали в Италии — 13 тыс. 915. При этом больше всего смертей за минувшие сутки зафиксировали в США. Там за 24 часа умерли 1 тыс. 169 инфицированных, а общее количество смертей от коронавируса в Штатах достигло 5 тыс. 926. Количество смертей в Испании выросло до 10 тыс. 348 человек, во Франции — до 5 тыс. 387, в Великобритании — до 2 тыс. 921 человека.

В мире коронавирусом заразился уже более 1 млн людей. Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США (245 тыс.), Италия на втором месте (115 тыс.), Испания на третьем (112 тыс.).

В США за последние две недели количество безработных увеличилось на 10 млн человек, сообщает Associated Press.

Это самый быстрый, самый потрясающий коллапс, который когда-либо наблюдал американский рынок труда, — говорится в сообщении агентства.

В течение недели подали 6,6 млн заявок на пособие по безработице в дополнение к 3,3 млн на прошлой неделе. Экономисты предупредили, что безработица может достичь уровней, невиданных со времен депрессии. В Нью-Йорке уже зарегистрировали более 1,5 тыс. смертей в результате COVID-19.

Между тем в Китае объявили трехдневный траур по погибшим от коронавируса и врачам, которые пожертвовали жизнью ради спасения людей. Агентство «Синьхуа» сообщает, что с 4 апреля в стране отменят все общественные развлекательные мероприятия, а на зданиях, в том числе в дипломатических миссиях, приспустят флаги. В 10.00 умерших почтят трехминутными молчанием.

С начала эпидемии, центром которой стал город Ухань в провинции Хубэй, коронавирусом в Китае переболели более 82 тыс. человек. 3,3 тысячи человек умерли.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)